Diputación Cáceres publica diccionario A Fala para preservar el dialecto del Valle Jálama

La Diputación de Cáceres junto a los municipios de Eljas, San Martín de Trevejo y Valverde del Fresno han publicado 'U nosu primel diccionariu de A Fala', un diccionario que recoge términos de este dialecto que se habla en estas tres localidades del Valle del Jálama (Val de Xálima) en la Sierra de Gata, que ha sido declarado Bien de Interés Cultural.



Alumnos desde Educación Infantil hasta 6º de Primaria de tres colegios de estos pueblos han sido los encargados de ilustrar este libro del que se han editado 2.000 ejemplares, con la colaboración de la Junta de Extremadura, para que sirva como herramienta de consulta a la población y contribuya a preservar el uso de A Fala en cada una de sus tres vertientes: lagarteiru, mañegu y valverdeñu.



"Esti libru que tes en as más está feitu pa que aprendas mutu i o pasis genial. É un libru dondi vas a encontral mutas palabras que ya coñocis i otras mutas que nun sabías...". Con esta presentación en mañegu, también en lagarteiru y valverdeñu, se abre la publicación titulada 'U nosu primel diccionariu de A Fala. Lagarteiru, Mañegu, valverdeñu'.



Los colegios que han colaborado en la publicación son el CEIP Nuestra Señora de la Asunción (Valverdi do Fresnu), CEP Santa Rosa de Lima (Sa Martín de Trevellu) y CEIP Divina Pastora (As Ellas).



El diputado de Reto Demográfico, Álvaro Sánchez Cotrina, ha presentado esta publicación "tan especial", acompañado de dos de las alumnas que han participado en sus ilustraciones, Nora Ruíz y Lucía Robledo, además de profesores y profesoras que han colaborado y de los alcaldes de los municipios, Antonio Bellanco, de Eljas; Carlos García, de San Martín de Trevejo, y Amalio Robledo, de Valverde del Fresno.



Se trata de un diccionario ilustrado con el que se quiere mantener y difundir "una lengua que pertenece a nuestra riqueza cultural", como indicaba Anastasia González, una de las coordinadoras del trabajo.



PATRIMONIO DE LA SIERRA DE GATA



Así, acompañados de unas coloridas ilustraciones realizadas por alumnos y alumnas, se hace un repaso por vocabulario, expresiones, adivinanzas o canciones, de un habla que "es patrimonio de Sierra de Gata", según ha resaltado Sánchez Cotrina, que ha calificado este habla como "una de sus mayores señas de identidad" y ha recordado que fue declarada en su día Bien de Interés Cultural y que, además, se mantiene viva, porque el 95% de sus habitantes la habla.



"Ante esta realidad, ante esta riqueza patrimonial y cultural, la Diputación de Cáceres, a través de su programa Diputación Desarrolla, y del plan territorial Parque Cultural Sierra de Gata, apostó desde el primer momento en la propuesta que nos hacían los alcaldes y los maestros y maestras, por dar visibilidad a esta lengua que, gracias al esfuerzo de generaciones, vemos cómo va pasando de padres a hijos", ha destacado el diputado.



En esta línea ha subrayado que el "mejor antídoto" contra la despoblación es que los habitantes de un territorio o de una comarca conozcan cada día un poco más de su historia y sus tradiciones, y este diccionario contribuye en parte a esto.



Al respecto, el alcalde de San Martín de Trevejo ha pedido profesores que enseñen A Fala en las aulas de los tres municipios para que no se pierda este bien, mientras que el regidor de Valverde del Freno ha pedido que se institucionalice este habla. El alcalde de Eljas ha agradecido la publicación del diccionario, que es "un paso más para conservar la gramática" de A Fala.