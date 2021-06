El centro comercial Way de Cáceres abrirá la primera fase dentro de un año

Ep.



El centro comercial Way, que se va a construir en la parcela del antiguo matadero de Cáceres, abrirá sus puertas en una primera fase dentro de un año con los primeros 11.000 metros cuadrados ocupados por varias ofertas de ocio y compras. En total, el 20% de la superficie será para negocios de restauración.



La inversión total ronda los 35 millones de euros y está previsto crear 500 puestos de trabajo, de los que 300 serán directos y otros 200 indirectos. El centro comercial constará con un total de 25.000 metros cuadrados en dos edificios conectados y plazas de aparcamiento con cubiertas en las que podrían instalarse placas solares, además de tecnología puntera y un diseño y equipamientos innovadores.



Está previsto que las obras de urbanización de la parcela comiencen este verano y se pueda inaugurar dentro de un año con una tienda de Decathlon de 3.000 metros cuadrados, siete salas de Cines La Dehesa con 1.200 butacas en total, varios locales de restauración y otras medianas superficies.



El alcalde, Luis Salaya, el CEO de Kronos Investmen Group, Saïd Hedjal, y el socio inversor de Kronos, Enrique Feduchy, han presentado este martes el proyecto que comenzará a construir la segunda fase tras la inauguración de la primera con la intención de completar el complejo a finales de 2023 o principios de 2024.



El motivo de la realización por fases es por cuestiones de planeamiento urbanístico ya que, los primeros 11.000 metros cuadrados que se construirán se levantarán sobre una parcela que ya cuenta con licencia de obra, pero el resto del terreno es de uso residencial y hay que iniciar un proceso de modificación urbanística para poder desarrollar el uso comercial.



ACCESOS PEATONALES



Salaya ha explicado que este proceso urbanístico está ya en marcha para que, en cuanto concluya la construcción de la primera fase, pueda iniciarse la segunda. Además, se modificarán también los accesos peatonales desde los barrios colindantes, especialmente El Junquillo, para facilitar la afluencia al centro comercial.



Desde la empresa promotora, Saïd Hedjal ha explicado que el proyecto comenzó a gestarse hace cuatro años y hace dos se procedió a la compra de los terrenos del antiguo matadero, junto al hipermercado de Carrefour. Se trata, por tanto, de un proceso de regeneración urbana de esta zona situada en uno de los accesos a Cáceres desde la A-66.



Precisamente Feduchy ha recalcado que este acceso desde el vial de entrada a la ciudad facilita que el potencial de clientes del centro comercial Way se eleve a unas 170.000 personas, teniendo en cuenta la población de las localidades colindantes de la capital cacereña como Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz o Casar de Cáceres, entre otras.



La idea es hacer un centro comercial con un concepto diferente en el que primen los espacios abiertos con oferta de ocio infantil y para todas las edades. "No solo será una opción de compra, sino de ocio", ha insistido Feduchy, quien ha señalado que hay "lista de espera" para algunos negocios de restauración que ya han mostrado su interés en instalarse en Cáceres.



Aunque no se han desvelado otras marcas, sí se sabe que irán tiendas de moda, complementos del hogar, alimentación y otras ofertas que se unirán a locales de ocio y restauración porque "se trata de un espacio urbano para comprar, para disfrutar y para descansar".