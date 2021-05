Vacunación por error con AstraZeneca en Cáceres sigue sin "ninguna incidencia destacable"

Ep.



El "incidente" de la vacunación por error con AstraZeneca a casi un centenar de personas menores de 60 años en Cáceres de hace unos días se mantiene "afortunadamente" sin "ninguna incidencia que destacar", aunque continúa el seguimiento de los ciudadanos que recibieron dicha dosis.



De este modo lo ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, quien ha reiterado que de dicho "incidente" se tratará de "aprender" considerándolo "un incidente caso-raíz como se suele hacer en las organizaciones sanitarias, que son organizaciones de gestión del conocimiento".



Así se ha pronunciado Vergeles en respuesta a una pregunta formulada este jueves en el pleno de la Asamblea por la diputada del PP Elena Nevado, quien ha considerado que el "error" de dicha vacunación con AstraZéneca en Cáceres a menores de 60 años "se suma" al haber del consejero, ya que "no es un incidente, es una imprudencia" por la que ha pedido que se asuman "responsabilidades".



"Un nuevo error se suma a su haber y sigue pidiendo a los ciudadanos que confíen en usted, cuando a estas alturas debería saber que la ciudadanía ha perdido toda la confianza en el Grupo Socialista", ha señalado a Vergeles la diputada del PP Elena Nevado, quien ha indicado que lo ocurrido en Cáceres "no es un incidente, es una imprudencia", y ha pedido que se asuman "responsabilidades".



"Nos sigue pidiendo que confiemos en la estrategia de vacunación, que las personas que se han vacunado menores de 60 años por error con esa dosis de AstraZeneca sigan confiando, cuando la Estrategia de Vacunación no es la primera vez que se la saltan", ha señalado la diputada del PP, quien ha indicado que el PSOE ya se ha "saltado" dicha estrategia para "vacunar a sus altos cargos" y "cambiando incluso el protocolo a la carta para darle cobertura", algo que "no fue por error" sino que "hoy está en la Fiscalía".



Así, tras subrayar que os vacunados "por error" en Cáceres con AstraZeneca "han anunciado acciones legales", ha considerado que Vergeles "no debería estar muy tranquilo" con lo sucedido; y ha afirmado que "el error" es el propio consejero, quien a su juicio "no puede lanzar un mensaje de tranquilidad" tras lo ocurrido "sin asumir la culpa".



"La sociedad está cansada y abatida, pero le aseguro señor Vergeles que está cansada de usted y de sus mentiras", ha espetado Elena Nevado, quien ha destacado igualmente que "los sanitarios una vez más han sido los que han detectado este problema y le han puesto remedio".



"Una vez más son los profesionales de la sanidad los que enmiendan su error", ha dicho a Vergeles la diputada del PP, quien ha subrayado que a juicio del PP "lo que no hay que hacer es aprender, lo que hay que hacer es depurar de una vez su responsabilidad" por lo ocurrido en Cáceres.



VERGELES LAMENTA LA PREGUNTA DEL PP "POR UN PUÑADO DE VOTOS"



Por su parte, en respuesta a la 'popular', el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad ha reprochado que el PP use, ha dicho, los asuntos de salud pública en la Asamblea para "acusar" a profesionales en los equipos de vacunación, quienes a su juicio "son las segundas víctimas", y ha reprochado que se planteé en la Cámara regional una pregunta así "por un puñado de votos".



Con ello, Vergeles ha pedido a Elena Nevado que piense qué aporta su pregunta "a la sociedad extremeña" después de "este incidente" con AstraZéneca en Cáceres, y "qué le aporta al equipo de vacunación, que está abatido"; y ha incidido en que a su juicio la pregunta del PP este jueves en la Asamblea "no tiene ninguna utilidad salvo el puro electoralismo de 94 votos en el mejor de los casos".



"¿O es que usted cree que yo llevo las bandejas de vacunas a los equipos de vacunación?", ha preguntado a la diputada del PP el consejero, quien ha reiterado que a su juicio la pregunta de la 'popular' intenta "empañar" la estrategia de vacunación contra la Covid-19 en la comunidad.



"¿Usted cree que se puede traer a la Asamblea de Extremadura, donde se deberían debatir problemas importantes de la ciudadanía, cuestiones como ésta para intentar empañar la estrategia de vacunación, que me parece que es la única iniciativa que tienen ustedes en esta Asamblea?", ha preguntado; al tiempo que ha criticado la oposición "tan lamentable" que está haciendo el PP sobre la pandemia.



"Estamos necesitados de políticos con alturas de miras. Usted salió del Ayuntamiento de Cáceres. Esto es División Regional, intente hacer preguntas de división regional", ha concluido Vergeles en alusión a la 'popular' Elena Nevado.