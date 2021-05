Aprobada de forma definitiva la nueva ordenanza de limpieza viaria de Cáceres

Ep.



El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves, por unanimidad de todos los grupos, la modificación de la Ordenanza de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos de la ciudad que, entre otras cuestiones, recoge la obligatoriedad de que los dueños de los perros disuelvan la orina que sus mascotas dejan en la vía pública, en el mobiliario urbano o en las fachadas de los edificios.



Tras su aprobación definitiva en el Pleno, el texto entrará en vigor 15 días después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Así, cuando entre en vigor, el que pasee con una mascota estará obligado a retirar los excrementos y, además, a llevar un envase con agua o algún producto de limpieza para eliminar la orina depositada por el perro. De no hacerlo, el ciudadano se expone a multas de entre 100 y 750 euros.



La nueva ordenanza, que además servirá de base al próximo pliego de contratación del servicio de limpieza viaria que vence en junio, incluye propuestas de colectivos y ciudadanos, recoge algunas actualizaciones referentes a la gestión de bio residuos, como la instalación de los contenederos marrones para depositar residuos biodegradables, la gestión de los residuos de obra, o cuestiones como la pegada de carteles en fachadas o en mobiliario.



Además, se regula también el horario en el que se puede depositar la basura en los contenedores que pasará a ser de 19,00 horas a 24,00 horas, con lo que se amplía esta franja respecto a la vigente actualmente. También se prohíbe regar las macetas en los balcones que depositen líquido en la vía pública, entre otros asuntos.



El concejal de Servicios Públicos, Andrés Licerán, ha destacado en su intervención en la sesión plenaria que esta nueva ordenanza sitúa a la ciudad como referente en la gestión de residuos en las ciudades de un tamaño similar, "una ciudad moderna, preocupada por el medio ambiente y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030", ha indicado.



El Ayuntamiento tiene previsto realizar una campaña de difusión y comunicación a la ciudadanía para que sea conocida por todos los ciudadano y empiece a aplicarse desde el primer día de su entrada en vigor.



El Pleno también ha aprobado, esta vez de forma inicial, el Reglamento del Servicio de Saneamiento y Vertido de Aguas Residuales y Pluviales de Cáceres y la Ordenanza Municipal Reguladora de Gestión y Protección del Arbolado Público Urbano.



ÁRBOLES SINGULARES



En este último caso, el objetivo es proteger el patrimonio arbóreo de la ciudad por lo que la ordenanza recoge la figura de 'Árbol singular', que el Consistorio cacereño tiene pensado aplicar a varios ejemplares repartidos por diferentes barrios de la ciudad como un tilo de Fuente Concejo, un olmo centenario en la avenida de Alemania, un ciprés y un cedro del Paseo de Cánovas de principios del siglo XX, y una sófora en El Vivero.



Esta figura es una de la novedades que recoge la ordenanza que también contempla sanciones que van desde 750 euros, que es la máxima en el caso de infracciones leves, hasta 3.000 euros por infracciones muy graves como talar un árbol singular. En el texto de la ordenanza también se clasifican las sanciones graves que pueden acarrear multas que oscilan entre los 751 euros hasta los 1.500 euros.



Entre las infracciones leves se considera "abandonar en los alcorques los excrementos de perro o de cualquier animal de compañía", lo que puede ser multado con una cantidad de hasta 750 euros. También se considera una falta leve subirse a los árboles o columpiarse de sus ramas, así como "apoyar o atar" en los alcorques, troncos y ramas cualquier cartel, bicicleta, motocicleta u otros vehículos o maquinaria. Tampoco pueden apoyarse en los árboles sombrillas, veladores o cualquier mobiliario de hostelería o comercio.



Las infracciones graves son "causar heridas, cortar o arrancar raíces, ramas, hojas, flores o semillas de las diferentes especies arbóreas sin la debida autorización". Y, si se acumula más de una sanción leve en el periodo de un año se considerará una infracción grave.



Asimismo, tiene la consideración de grave el hecho de que una empresa constructora no proteja de forma adecuada el arbolado afectado por obras, o "no guardar las distancias reglamentarias a los árboles o arbustos en la apertura de zanjas o excavaciones", según reza en el texto de la ordenanza recogido por Europa Press.



Infracciones muy graves se consideran talar árboles sin autorización, no reponer aquellos árboles afectados por las obras y no abonar la indemnización equivalente al arbolado afectado, entre otras.



Cabe recordar que Cáceres cuenta con casi 2 millones de metros cuadrados de zonas verdes, lo que suponen unos 20 metros cuadrados por habitante. Tiene plantados casi 29.000 árboles contando los que están en los alcorques de las aceras y en jardines. La ciudad cuenta con unas 150 especies arbóreas distintas.



El alcalde de Cáceres y concejal de Medio Ambiente, Luis Salaya, ha recordado que esta ordenanza sale a la luz por una cuestión medioambiental pero también patrimonial "porque algunos de esos árboles forman parte del patrimonio histórico de la ciudad".



En el orden del día también se ha aprobado de forma definitiva la modificación de la ordenanza municipal reguladora del sistema de acceso de vehículos a la zona centro mediante el control por cámaras para incluir a las nuevas vías que han sido peatonalizadas como la de los obispos o la calle Gómez Becerra, que está en proceso de construcción de una plataforma única.