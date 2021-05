PP Cáceres pide Comisión de Economía para aprobar Presupuesto Municipal de 2021

Ep

El PP en el Ayuntamiento de Cáceres ha pedido al alcalde Luis Salaya y a la concejala de Economía, María Ángeles Costa, que convoquen "hoy mismo" la Comisión de Economía y hagan público el documento del Presupuesto municipal para el 2021.

El portavoz de los 'populares', Rafael Mateos, ha recordado que Salaya afirmó hace pocos días que el presupuesto se retrasaba por el problema informático que ha sufrido el Ayuntamiento de Cáceres, pero este problema está resulto desde el martes "por lo que no hay más excusas para que se siga retrasando el presupuesto", ha dicho Mateos.

"Es más, aunque el problema hubiera persistido en el tiempo, el PSOE podía haber hecho cualquier tipo de convocatoria de manera tradicional, con papel firmado y a mano, como se ha hecho durante muchos años", calificando como "excusas sin sentido" este argumento para justificar el retraso de la aprobación de las cuentas municipales, y considera que el "verdadero motivo" es "la incapacidad de gestión" del Gobierno local.

Mateos ha insistido en que el retraso en la aprobación de los presupuestos para el ejercicio actual "está paralizando las obras de los presupuestos participativos, las ayudas sociales, las subvenciones a los colectivos y a los clubes deportivos de la ciudad, etc".

Además, también ha criticado que aún no se haya hecho nada con las ayudas a las pymes y a los autónomos de Cáceres que "ya deberían ser una realidad", mientras siguen sin hacerse públicas las bases, "lo que vuelve a demostrar la dejadez, la falta de gestión, el caos del equipo de Gobierno y el bloqueo que existe en la Concejalía de Economía ante la insolvencia de la concejala de sacar nada adelante", ha recalcado Mateos.

"La incapacidad de gestión de Salaya y del PSOE preocupa seriamente al PP, porque juega con el presente y el futuro de Cáceres y con la generación de nuevas oportunidades de empleo y riqueza para los cacereños", ha subrayado.

El PP ha incidido en que la ciudad "tiene un gobierno completamente perdido, que no es capaz de gestionar ni los temas del día a día, ni los asuntos relevantes de la ciudad. Un gobierno que no gestiona y que muchas veces, ocasiona problemas donde no los hay".