Comienza asfaltado de rotondas Ronda Sureste de Cáceres, provocando retenciones puntuales

Las obras de asfaltado de las rotondas que se han construido con motivo de la Ronda Sureste de Cáceres van a comenzar esta misma tarde, lo que podría provocar retenciones puntuales de tráfico en la entrada a la ciudad por la EX-206.

No obstante, la Policía Local ha informado de que, no obstante, no se procederá a cortar el tráfico de las zonas, y todos los trabajos se realizarán con su conveniente señalización e iluminación.

Esta tarde a las 20,30 horas se comenzará con la ejecución del asfalto en la salida de la EX-206 y en la glorieta de conexión de la EX-206 (carretera de Miajadas), la actuación finalizará a lo largo de la noche.

Ya en la tarde noche del domingo, 16 de mayo, se ejecutará el asfaltado de la glorieta de conexión de la carretera de la Montaña con la Ronda Sureste.