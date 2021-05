Cáceres se queda sin Feria de San Fernando al no llegar a un acuerdo con feriantes

Ep

El portavoz del Ejecutivo cacereño, Andrés Licerán, ha confirmado esta tarde que no se ha llegado a un acuerdo tras la segunda reunión con los empresarios del sector que, finalmente, sí se ha producido este lunes tras la protesta que han protagonizado los feriantes de la Plaza Mayor, y el anuncio de que "o se instalaban todos los puestos o no habría Feria de San Fernando en Cáceres".



Licerán ha lamentado que no haya ferias y ha explicado que, tal y como transcurre la pandemia, no se puede permitir la instalación de los puestos de comida porque eso implica que la gente circulara por el recinto ferial sin la mascarilla, lo que podría hacer que se dispararan los contagios por coronavirus.



"A día de hoy, y con la situación sanitaria tal y como está no nos podemos permitir que en la ciudad de Cáceres se vean imágenes como las que hemos visto este fin de semana en otras ciudades y eso nos hace ser más cautos que nunca en la confección de la feria", ha indicado el portavoz municipal tras la negociación con los feriantes.



El portavoz ha destacado el "esfuerzo" que se ha realizado desde el Ayuntamiento en estas negociaciones en las que se ha accedido a redoblar el número de días de ferias que tenía previsto en un principio para facilitar la instalación de las atracciones, se ha doblado el gasto previsto en servicios públicos (limpieza, seguridad, mejora de accesos, electricidad, etc) pero "lamentablemente en las condiciones que proponen los feriantes es imposible hacerla", ha sentenciado.



"Nosotros creíamos que era posible una feria de atracciones pero no así con la situación de pandemia que tenemos un recinto ferial con venta de bebidas y comidas", ha insistido.



Licerán ha señalado que desde hoy se empieza a trabajar en la feria de 2022 y ha confiado en que esa cita sea ya "segura" y "sin pandemia", mientras que para este año 2021 ha anunciado un programa alternativo de actividades lúdicas en los barrios para los niños y niñas cacereños.