Los feriantes aseguran que "o se montan todos los puestos o no hay feria en Cáceres"

Ep.



Los empresarios feriantes esperan llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Cáceres de cara a la próxima Feria de San Fernando, pero han asegurado que "o se montan todos los puestos o no hay feria", en contraposición con la postura del Gobierno local que solo quiere instalar atracciones pero no puestos de comida ni casetas ni tómbolas.



El pasado viernes hubo una primera reunión entre los feriantes y los responsables municipales que acabó sin acuerdo y este lunes, una veintena de empresarios se han concentrado a las puertas del Consistorio para pedir un nuevo encuentro y reanudar las conversaciones para llegar a un acuerdo, pero el Consistorio ha confirmado que esa reunión no se producirá este lunes.



Los feriantes están dolidos porque al permitir que unas atracciones se instalen y otras no "han dividido al sector", ha dicho Rosa Morgado, representantes de los empresarios, que ha asegurado que se sienten "discriminados" respecto a otros sectores y ha puesto como ejemplo que en el comercio o la hostelería no se ha decidido que unos negocios abran y otros no. "Aquí no quieren puestos de comida, ni siquiera una máquina de agua", ha subrayado.



"No nos han dado otra opción... y es injusto lo que quieren hacer con los feriantes", ha dicho Morgado, que lamenta que después de 21 meses sin trabajar no dejen que se instalen todos los puestos en el recinto ferial cacereño. "O montamos todos o la feria de Cáceres no se hace y que el ayuntamiento no diga que las tasas son el problema porque la causa principal es que no dejan montar a todos los feriantes que vienen a Cáceres", ha reiterado.



Respecto al pago de las tasas municipales, los feriantes aseguran que se puede negociar ya que si la feria no está al cien por cien, porque por ejemplo no habrá fuegos artificiales, consideran que tampoco deben pagarse en su totalidad.



En declaraciones a los medios, Morgado ha recalcado que los empresarios feriantes llevan 21 meses sin trabajar y que con la fórmula que plantea el ayuntamiento cacereño se quedaría una gran mayoría de familias sin poder montar sus puestos. "¿Esas familias no comen?", se ha preguntado Morgado, que insiste en que "es injusto" y que el sector, que aglutina a unas 1.500 familias en Extremadura, está discriminado respecto a otros.



"Si no llegamos a un acuerdo seguiremos pasando hambre y yendo a Cáritas a que nos dé de comer", ha dicho la representante del sector que ha recordado que estos empresarios han pagado sus impuestos y siguen pagando sin que los camiones de las atracciones hayan podido salir de las naves donde están aparcados, con unos gastos que pueden llegar a los 4.000 euros.



EJEMPLO DE OTRAS FERIAS



Asimismo, ha recordado que en otras localidades se han hecho ya ferias y dejan entrar a todas las atracciones, e incluso en Badajoz donde también se está en negociaciones, se espera llegar a un acuerdo en este sentido.



"El Ayuntamiento de Cáceres debe entender que venimos a dar un servicio", ha dicho, al tiempo que ha recordado que ya existe un protocolo y una guía de actuación en las ferias frente al Covid, que se ha aplicado en Oliva de la Frontera donde no se han registrado contagios. La aplicación de este protocolo anticovid también conlleva un coste de cartelería, geles, etc, que los feriantes están dispuestos a asumir.



"Llevamos 21 meses sin ingresos ni ayudas y así no se puede vivir. Que los políticos se quiten el sueldo 21 meses y nos digan si pueden vivir con eso. Los políticos están para resolver situaciones y no para complicarlas, que para complicarlas", ha zanjado.