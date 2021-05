SES llama a los cacereños mayores de 60 años para que acudan a vacunarse sin cita

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de Cáceres y de otras once localidades del entorno para que acuda a la vacunación sin cita en el Palacio de Congresos que se llevará a cabo este miércoles, 12 de mayo, para las personas mayores de 60 años (nacidos entre 1952 y 1961) a los que no se ha podido localizar.



Según ha informado el SES, ya se ha completado la vacunación de todos los mayores de 60 años que se pudo gestionar por vía telefónica, y de ahí que se haya hecho este llamamiento para los residentes en Cáceres y también en las localidades de Torreorgaz, Torrequemada, Malpartida de Cáceres, Valdesalor, Sierra de Fuentes, Casar de Cáceres, Cañaveral, Casas de Millán, Grimaldo, Arroyo de la Luz y Aliseda, a los que no ha sido posible localizar.



De este modo, las personas que quieran vacunarse deberán acudir al Palacio de Congresos de la capital cacereña con el DNI o tarjeta sanitaria o la de la compañía de seguros de salud, en el horario establecido para cada tramo de edad.



Así, de 8:30 a 11:30 horas debe presentarse en el centro de vacunación situado en la avenida de la Hispanidad de la capital cacereña los nacidos entre 1956 y 1961 (60-65 años); y de 11:30 a 13:30 horas los que nacieran entre 1952 y 1955 (66-69 años), según informa el Consistorio cacereño.



Además, si a pesar de los llamamientos anteriores quedara aún sin vacunar alguna persona mayor de 70 años (nacidos entre 1940-1951) debe acudir igualmente al Palacio de Congresos de 12:30 a 13:30 horas, el miércoles 12 de mayo.



"Hacemos un llamamiento a las personas mayores que no se hayan vacunado para que acudan al Palacio de Congresos, para que cada vez un mayor número de personas en la ciudad estén vacunadas. La campaña se está desarrollando de manera muy favorable y sin ningún problema, y es muy importante que cuanto antes todos estemos vacunados", ha incidido el concejal de Seguridad, Andrés Licerán.