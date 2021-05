PP reclama ya las ayudas del Ayuntamiento de Cáceres a pymes y autónomos

Ep

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha pedido al Gobierno local que esta misma semana se hagan públicas las bases para poder acceder a las ayudas a las pymes y los autónomos de Cáceres, ya que la concejala de Economía, María Ángeles Costa, dijo que las ayudas iban a estar listas a finales de abril y "ya estamos en mayo".

Mateos considera "incomprensible" que a día de hoy no se hayan ni aprobado las bases y no se estén concediendo estas ayudas, por lo que ha criticado la "falta de empatía" del Gobierno local con los sectores económicos que peor lo están pasando por la crisis económica derivada de la pandemia.

"¿Cuánto tiempo más tienen que esperar los comerciantes cacereños, los hosteleros cacereños, el sector del turismo cacereño, y todas aquellas personas que generan riqueza y empleo en nuestra ciudad cada día y que han tenido que hacer frente al cierre obligado de sus negocios?", se ha preguntado el portavoz 'popular'.

Así, ha subrayado que el equipo de Gobierno cacereño "vive una realidad paralela" y "no es consciente de las necesidades de los cacereños", y ha calificado de "irresponsabilidad" las palabras del alcalde Luis Salaya, cuando dijo que las medidas estarían listas "en las próximas semanas" .

PRESUPUESTOS Y ORDENANZA DE TERRAZAS

Mateos ha recordado que tanto Salaya como Costa dijeron en febrero que las ayudas a las pymes y a los autónomos cacereños se iban ejecutar fuera de los presupuestos municipales para que fueran más rápidas, pero el Presupuesto municipal para 2021 no se ha aprobado todavía por lo las ayudas van a llegar a la par que la aprobación de las cuentas.

"Cáceres ha batido el récord de retraso a la hora de aprobar los presupuestos municipales", ha sentenciado el portavoz 'popular' que ha apuntado que no se aprobarán hasta finales de mayo, y no se podrán empezar a ejecutar hasta finales de junio o principios de julio, lo que supone, "que no se van a cumplir con las obras del presupuesto participativo para el 2021, que las ayudas y las subvenciones van a llegar tarde y mal, que las infraestructuras van a sufrir un retraso muy importante, y que a finales de año no se habrá ejecutado ni la mitad de lo prometido".

En la rueda de prensa, ha señalado que "no hay excusas" para que no se hayan aprobado las cuentas municipales para 2021 ya que el PSOE de Luis Salaya con el apoyo de Unidas Podemos y del concejal no adscrito Teófilo Amores, a los que ha calificado como "cómplices silenciosos de este grave retraso en la aprobación de las cuentas municipales y de todos los incumplimientos, que el PSOE hace cada día con Cáceres y con los cacereños".

Respecto a la postura del PP, Mateos ha incidido en que los concejales 'populares' todavía no han recibido el borrador de los presupuestos por lo que augura que el voto será de rechazo a unas cuentas que consideran "malas" para la ciudad.

En cuanto a la modificación de la ordenanza reguladora de terrazas para flexibilizar las condiciones para la instalación de los veladores en la hostelería, que el Gobierno local anunció en el mes de octubre, tampoco se ha iniciado el proceso, por lo que Mateos ha lamentado que "nada se sepa de esa modificación", al tiempo que ha pedido que "antes de octubre" esté aprobada esa nueva normativa para que los hosteleros sepan a qué atenerse.

"Mientras el sector empresarial agoniza porque muchas empresas ya han tenido que bajar la persiana de forma temporal, y otras han tenido que cesar definitivamente su actividad por la crisis que atravesamos, el equipo de Gobierno de Cáceres con Salaya al frente no culmina lo que ya han anunciado en varias ocasiones", ha espetado, al tiempo que ha incidido en que al Ejecutivo cacereño se le conoce más por los "incumplimientos que por su proyecto de ciudad".