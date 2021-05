Unas 7.300 vacunas se administraron la semana pasada en el Palacio de Congresos de Cáceres

Ep.

Un total de 7.277 vacunas se administraron la semana pasada en el centro de vacunación que se ha abierto en el Palacio de Congresos de Cáceres, donde comenzó la vacunación masiva de la población el pasado 12 de abril. En los últimos siete días se han inyectado 5.659 dosis de Pfizer, 261 de Moderna y 1.357 de AstraZeneca.



Así pues, en todo el Área de Salud de Cáceres, que abarca una población cercana a las 200.000 personas, se han vacunado en el mes de abril un total de 35.073 personas y se han administrado 38.632 dosis, según los datos ofrecidos a Europa Press por el Servicio Extremeño de Salud (SES). El tanto por ciento de la población que no ha acudido a la vacunación se mantiene en torno al 4%.



Para esta semana del 3 al 7 de mayo está previsto seguir administrando la segunda dosis a las personas de entre 70 y 79 años (Pfizer o Moderna), se continúa con el grupo de 60 a 69 años, a lo que se les administrará AStraZeneca.



Cabe recordar que en el Hospital Universitario se está vacunando al Grupo 7 de la población que incluye a los enfermos oncológicos, hemodiálisis, síndrome de Down, etcétera, a los que se les está suministrando la vacuna de Pfizer o Moderna.



CRIBADOS MASIVOS



Respecto a los cribados masivos que se realizan en el Punto de Atención Continuada (PAC) del Hospital Virgen de la Montaña, la semana pasada solo se registraron tres casos positivos en coronavirus en los cinco días en los que se hicieron 783 test. Esta semana continúan las pruebas de detección para las personas que no presentan síntomas. Se realizarán en el citado PAC en horario de 15,30 a 20,00 horas.



La incidencia acumulada en la capital cacereña se estabiliza y se sitúa, a fecha de 1 de mayo, en los 86 casos por cada cien mil habitantes a los 14 días, mientras que a los siete días es de 45 casos.