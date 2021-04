Los vecinos de Piornal acuden a un cribado masivo ante la subida de casos

Ep

De este modo, un gran número de vecinos de Piornal que han acudido al pabellón del campo de fútbol, donde se ha hecho este cribado, han mostrado "preocupación" por este aumento de la incidencia, ya que han pasado de "cero casos" a ser "masivo", por lo que han acudido a hacerse las pruebas para "intentar pararlo".



En declaraciones a Europa Press Televisión, han lamentado que "la última semana es cuando se ha complicado" y no saben el motivo por el que ha habido este aumento de casos, aunque alguna vecina ha opinado que se han "confiado", ya que "no había nada".



Además, otros vecinos han señalado que se aproxima el tiempo de recolección de las cerezas y la fruta, por lo que "la gente está preocupada", porque estar "aislado 10-14 días va a suponer bastante estrés". "En dos días estamos con la cereza liados y esto es un problema... Estás en casa y la fruta no para", ha lamentado un piornalego.



Cabe señalar que, dada esta situación, el Consejo de Gobierno de la Junta, reunido en sesión extraordinaria este viernes, ha decidido el cierre perimetral de Piornal desde este sábado por encontrarse en situación de "riesgo muy elevado de que se pueda producir un aumento de casos de covid-19".