Cáceres se posiciona como un destino seguro y espera recuperar cifras de visitantes

La ciudad de Cáceres se posiciona como un destino seguro y confía en que, con el decaimiento del estado de alarma el próximo 9 de mayo, se puedan recuperar las cifras de visitantes, durante los próximos meses.



Así lo ha indicado el concejal de Turismo, Jorge Villar, que ha presentado este miércoles el estudio 'Estrategias para la reactivación del turismo cultural y patrimonial' elaborado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPH) y financiado por la Secretaría de Estado de Turismo.



El edil ha explicado que las conclusiones extraídas del estudio sobre Cáceres podrán servir al sector turístico para conocer qué medidas se pueden tomar para atraer más visitantes a la capital cacereña, que los turistas asocian con conceptos como patrimonio, cultura y gastronomía.

Por eso, los matrimonios de mediana edad que ya no tienen hijos en su hogar y "viven una segunda juventud" con un alto poder adquisitivo representan el 32% de la demanda.



"Cáceres es vista como una ciudad que aúna patrimonio, arte, cultura, tradición y gastronomía, pero también se percibe como un destino con muy buena relación calidad-precio y con poca masificación, lo que nos va a beneficiar en estos momentos en los que el turista busca espacios tranquilos y seguros", ha explicado Villar.



Asimismo, los turistas valoran la oferta que existe en los alrededores de Cáceres, lo que puede ayudar a conseguir el objetivo de aumentar las pernoctaciones de los visitantes en la ciudad al ofrecer paquetes de experiencias con otras capitales Patrimonio de la Humanidad, como Mérida.



En relación con los aspectos a mejorar, los visitantes consideran que Cáceres tiene malas comunicaciones, que no hay suficientes eventos durante el año y que no ofrece actividades para todos los tipos de público. La ciudad también debe trabajar para estar más asociada como destino sostenible y de ocio.



El estudio establece líneas de acción específicas para la ciudad que ya se están aplicando, según ha explicado el concejal, ya que se trabaja en mejorar la accesibilidad, en aumentar el turismo de experiencia y en segmentar los mensajes para que lleguen a distintos perfiles de viajeros.



También se está trabajando en ampliar los destinos visitables con la señalización de juderías y morerías, las zonas rehabilitadas de la muralla, la ruta de los miradores, los patios de los palacios y "en formar a todos los actores de la cadena de valor turística para ofrecer una oferta más amplia y personalizada".



El recién estrenado Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, que se ha convertido en un referente mundial, y el futuro centro budista que será el mayo de occidente, se conciben también como importantes polos de atracción turística.



DATOS TURÍSTICOS



Villar ha explicado que los datos de visitantes en 2019 fueron "muy positivos" y que en los dos primeros meses de 2020 crecieron aún más, siendo "los más altos en la historia de Cáceres", por lo que se espera que con el fin del estado de alarma estos datos comiencen a crecer de nuevo.



En enero de 2020, la cifra de visitantes españoles subió un 4% y en febrero aumentó un 20%, pero marzo, abril, mayo y junio no hubo visitantes debido al confinamiento, mientras que en julio se bajó más del 30% respecto al año anterior, y en agosto y septiembre el turismo nacional descendió un 16%, y en octubre la bajada fue del 56%.



En cuanto a los turista extranjeros, en enero y febrero también se registraron subidas del 50 y el 16% pero a partir de julio se registró una bajada del 75% y en agosto llegó al 82%. También cayó a la mitad en septiembre y octubre.



Por eso, ahora "todas las miradas están pendientes en el 9 de mayo", ha recalcado Villar, que ha incidido en que Cáceres lleva trabajando un año y medio para "estar preparados para la apertura".

"Las campañas de publicidad que hemos hecho durante este año han sido muy rentables, han atraído un volumen grande de visitantes, esperamos que esta tendencia siga al alza el resto del año", ha subrayado.



Sobre los datos de julio y agosto de 2020, Cáceres estuvo bien posicionado y logró amortiguar la caída de turistas, ya que fue la segunda ciudad con mejores datos de visitantes en verano de todo el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Además, durante 2020 se siguieron abriendo establecimientos relacionados con el turismo y este año hay muchos proyectos en marcha en este sentido, por lo que se sigue apostando por el sector como motor económico de la ciudad.