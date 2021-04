Salaya cree que "se dan las condiciones" para "relajar las medidas de restricción"

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha indicado que "se empiezan a dar las condiciones", en cuanto a la situación de la pandemia, para "relajar las medidas de restricción", y mantiene que después del 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma, "no debe haber más aplazamientos", para que el sector turístico empiece a recuperarse en estos meses de temporada alta para Extremadura.



"Después del estado de alarma no tenemos que buscar más fórmulas para mantener los cierres perimetrales, a no ser que la situación empeore", ha dicho el regidor cacereño, que confía en que los datos de contagios vayan mejorando y "sean razonables" para poder mantener un "equilibrio" entre el control de la pandemia y la recuperación del turismo y la economía.



Salaya ha recordado que en Extremadura, y más concretamente en ciudades como Cáceres y el norte de la provincia cacereña, la temporada alta es la primavera, por lo que "nuestro verano es ahora", ha dicho.

"Todo el mundo está diciendo que hay que salvar el verano pero el verano de Cáceres y del norte de Extremadura es ahora", ha subrayado.



"Entiendo perfectamente a los empresarios de alojamientos turísticos porque nuestro agosto son estos meses de primavera", ha incidido, tras la entrega del Premio Qazrix de rehabilitación de edificios que ha recaído en un caserón del siglo XIX que se ha recuperado para apartamentos turísticos.



En este sentido, ha insistido en que cuando se tomen las decisiones de cerrar o abrir las Comunidades Autónomas "se tenga en cuenta cada peculiaridad", ya que si en algunas regiones el verano es la época alta, en Extremadura lo es la primavera y el otoño.



SITUACIÓN ESTABLE Y CRIBADO MASIVO



En cuanto a la situación de la pandemia en la ciudad, Salaya ya indicado que está "estabilizada" aunque no hay que bajar la guardia y "ser prudentes en los entornos de ocio informales".

"La ciudad se mantiene bastante estable hace tiempo y la incidencia acumulada bajará de los cien casos, que siempre es una alegría", ha dicho.



Precisamente, para controlar los contagios, el alcalde acude al cribado masivo que se está realizando en el Punto de Atención Continuada (PAC) del Hospital Virgen de la Montaña para cumplir con su "deber ciudadano" y servir de ejemplo para la ciudadanía.

Con este gesto ,pretende animar a los cacereños a que vayan a hacerse las pruebas para detectar asintomáticos y poder frenar la expansión del coronavirus en la ciudad.



Salaya ha insistido en la importancia de que la población que no presenta síntomas de la enfermedad vaya a estos cribados que el Servicio Extremeño de Salud (SES) está realizando en la ciudad casi todas las semanas.



"En Extremadura, se está trabajando intensamente en atajar los nuevos focos", ha subrayado el regidor, añadiendo que su asistencia a este cribado es "simbólica", para animar a los vecinos a que acudan a realizarse estas pruebas de detección de contagios que son "la mejor forma de combatir el virus" porque se ataja la infección cuando todavía no ha dado la cara y antes de que haya síntomas de la Covid.



También, ha insistido en que a estas pruebas deben acudir las personas que no presentan ningún síntoma de la enfermedad, subrayando que, "si notamos síntomas tenemos que ir a urgencias o al médico de cabecera, pero al cribado hay que ir cuando no se tienen síntomas".