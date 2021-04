El Círculo Empresarial Cacereño y la Agrupación Vecinal de Cáceres firman un acuerdo

Ep.

El Círculo Empresarial Cacereño (CEC), con cerca de 4.000 socios, y la Agrupación Vecinal (AAVV) de Cáceres, que aglutina al 80 por ciento de las asociaciones, han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración para dinamizar la ciudad en el ámbito social y económico.

El acuerdo contempla crear sinergias entre las empresas de la ciudad y los vecinos que pertenecen a la federación para que se puedan beneficiar de descuentos en los servicios e, incluso, de poder optar a una bolsa de trabajo para desempleados.

El presidente del CEC, Diego Arturo Hernández, y el presidente de la AAVV y vicepresidente de la confederación vecinal de Extremadura, Alberto Iglesias, han rubricado con sus firmas dicho acuerdo, con el que se da el pistoletazo de salida a una serie de actuaciones que dinamizarán la vida económica y social de los barrios, y ayudará también a la captación de potenciales clientes por parte de los empresarios.

Así, bajo la denominación 'Somos tu Barrio', se creará una cartera de servicios, en la que aparecerá un listado de empresas y autónomos del CEC que puedan ofertar sus productos a precios preferentes.

También se pretende incentivar que los empresarios se integren dentro de las asociaciones vecinales y participen de sus actividades, y que, autónomos y pymes que se encuentran en los barrios puedan formar parte del CEC.

En definitiva, según ha dicho Hernández, se trata de poner en contacto a las empresas con más de 80.000 clientes potenciales, "lo que redundará en el beneficio de la ciudad".

"Esta idea se empezó a gestar durante el confinamiento de marzo del año pasado, fecha en la que, por teléfono, comenzaron las conversaciones entre ambas entidades, que hoy han fructificado en este acuerdo", ha indicado.

MERCADO DE ARTESANÍA

Un acuerdo que unirá a empresarios con consumidores pero que también llevará aparejada la participación de los primeros en la vida de los barrios, con la celebración de ferias de artesanía los fines de semana, "para que los cacereños no tengan que irse fuera de la ciudad a comprar" y otras actividades que se darán a conocer, en breve.

Hernández ha dado lectura a un manifiesto suscrito por ambas entidades en el que se pone de manifiesto que "la ciudadanía, a través de sus asociaciones vecinales, y las empresas, como generadoras de empleo y riqueza "deben tener también un lugar en las instituciones, deben estar dentro de los núcleos donde se toman las decisiones".

"Queremos decidir si preferimos la peatonalización de las calles, que se eligen de manera caprichosa perjudicando a los vecinos y sus negocios, o si preferimos un Pabellón de Ferias y Muestras en Cáceres; un aeródromo que "voló" de Cáceres hace décadas y no ha vuelto; un hospital a medias; el desmantelamiento de las líneas férreas impidiendo la salida de mercancías y pasajeros al resto del mundo, y autovías que aún no nos conectan con Badajoz y Portugal", recoge el manifiesto.

En el texto, se critica la "nefasta gestión y abandono brutal por la lucha de los intereses legítimos cacereños y que nos están abocando al desastre total donde casi la mitad de la población cacereña se ha tenido que marchar. Pero también tenemos que hacer una autocrítica profunda, por haberlo permitido".

RESCATAR A LA FEC

Asimismo, en el manifiesto se hace referencia a la actual situación de la Federación Empresarial Cacereña (FEC) "que se encuentra en un estado de parálisis funcional", y que el CEC quiere "rescatar" para que "recupere el poder que nunca debió perder".

El presidente del CEC ha recordado que "la actual directiva de la FEC se encuentra inmersa en un proceso judicial que tiene a toda su estructura paralizada; "que impide la celebración de elecciones para que salga una nueva directiva que tome las riendas, y comience a defender de verdad los intereses económicos y empresariales de la ciudad y de la provincia, como venimos reivindicando desde hace tiempo".

RECUPERAR A LOS BARRIOS Y SUS NEGOCIOS

Por su parte, el presidente de la Agrupación Vecinal, Alberto Iglesias, ha señalado que con este acuerdo "se crea un nexo de unión entre ambos colectivos creando sinergias entre el conjunto de la vecindad que residen o tiene un negocio en estos barrios".

El objetivo es "tratar de recuperar la humanización que desde hace años se ha ido perdiendo paulatinamente, generando una sensación de frío y soledad en nuestras calles, incrementada por una crisis económica brutal, una pandemia, y unas administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos, cada día más alejados de las necesidades de los barrios y la ciudadanía de a pie".

"Con una juventud que no encuentra empleo teniéndose que marchar de sus hogares, de sus barrios, con una población con mayor longevidad donde en muchos casos padecen de discapacidades, enfermedades o un desgaste de los años vividos, ven su movilidad reducida y limitar sus vidas al entorno de sus barrios o peor aún no poder salir de sus hogares, perdiendo el contacto humano o quedando muy limitado, etc", ha lamentado.

Estos y otros factores, según ha dicho Iglesias, "están dejando sin vida nuestros barrios y quienes están sufriendo los efectos muy negativos también son los negocios, pymes y autónomos que se resisten estoicamente a echar el cierre". Ambos colectivos se han comprometido a mantener reuniones periódicas, con carácter mensual para empezar a dar pasos para la puesta en marcha de todos los puntos del acuerdo, según informan ambas organizaciones.