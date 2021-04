Gobierno cacereño pide a Infinity Lithium que "dé carpetazo" a mina porque no tiene futuro

Ep

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha pedido este viernes a la empresa promotora de la mina de litio en la Sierra de la Mosca, Infinity Lithium, que presente el permiso de explotación para que se pueda iniciar la declaración de impacto ambiental y se "dé carpetazo" a este proyecto que "no tiene futuro".

"Si siguen emponzoñando el proceso, lo único que va a quedar claro es que quieren seguir manteniendo enganchado a un respirador a un enfermo que ya solo tiene un hilo de vida y no tiene esperanza, y eso no es justo con la ciudad y deben anunciar cuanto antes que dan carpetazo a un proyecto que no tiene futuro", ha subrayado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la empresa a que, "si de verdad cree que tiene opciones de explotar esta mina", presente y solicite ya el permiso de explotación a la Junta de Extremadura y "deje de jugar a su campaña de comunicación, y deje de intentar embarrar y emponzoñar este proceso", ha resaltado el portavoz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno al ser preguntado por la cancelación del permiso de investigación Valdeflórez por parte de la Junta y ante el anuncio de que la empresa recurrirá esta decisión.

Licerán cree que la empresa debe pedir el permiso de explotación para que "de manera inminente le sea rechazado" porque "no hay posibilidad a través del Plan General Municipal de extraer litio en la Sierra de la Mosca cacereña".

De esta forma, el portavoz municipal ha valorado positivamente que la Junta de Extremadura haya denegado el permiso de investigación porque "refrenda" lo que defiende el Ayuntamiento de Cáceres de que "no se puede extraer litio de la Sierra de la Mosca" porque es incompatible con el Plan General Municipal (PGM), y al ser suelo protegido se prohíben esas catas en la zona.

"Es una buena noticia y una alegría para la ciudad pero esta batalla no ha terminado", ha resaltado Licerán, que ha indicado que se "seguirá peleando" para que ese permiso de investigación también se rechace en otros proyectos como el denominado Ampliación Valdeflórez, que también está tramitándose en la Junta de Extremadura a instancias de Infinity Lithium.

Así, ha insistido en que desde el Ayuntamiento de Cáceres y la plataforma Salvemos la Montaña y otros colectivos "se seguirá haciendo todo lo posible para que se le dé carpetazo al proyecto y podamos olvidarnos de esta época oscura para la ciudad".