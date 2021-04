PP lamenta que Vara y PSOE "se hayan negado a decir alto y claro un no a mina litio"

Ep

Así, lo ha señalado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, lamentando que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el PSOE de Extremadura "se hayan negado, una vez más, a decir alto y claro un no a la mina de litio en Cáceres".

Mateos ha calificado como "positivo" el anuncio realizado ayer por la consejera de Transición Ecológica, Olga García, sobre la denegación del permiso de investigación de Valdeflórez, en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura a petición del PP, pero lamenta que "también se encargó de asegurar que el proyecto sigue vivo", afirmando que "ésto nos preocupa".

Para Mateos, "no se puede bajar la guardia ni relajarnos con titulares que pueden ser confusos", pidiendo pedido a Vara y al PSOE "un posicionamiento claro y contundente" pues, "la consejera debía dejar zanjado este asunto con una frase muy simple 'no habrá mina en Cáceres', pero no lo hizo".

Así, el PP cacereño ha mostrado su "decepción" por la postura del presidente de la Junta, de la consejera y del PSOE porque "siguen en la contradicción, echando balones fuera y negándose a decir no a este proyecto y a dar carpetazo a este asunto".

"Nos preocupa la falta de claridad de los socialistas extremeños, que se parapetan en el procedimiento administrativo para no posicionarse, lo que vuelve a demostrar una actitud cobarde y dejando de lado lo que demandan la mayoría de los cacereños", ha recalcado este viernes en una rueda de prensa.

DIMISIÓN DE SALAYA

En cuanto al anuncio que hizo el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, de que si la Junta permitía la mina dimitía como regidor de la ciudad, Mateos se ha preguntado "qué sabe Salaya que no cuenta a los cacereños para lanzarle un órdago a Vara y al PSOE diciendo que si hay mina en Cáceres él se va".

"Salaya dice que si hay mina se va, pero hay que recordar que Vara dijo que si Sánchez pactaba con los independentistas se iba, y ahí sigue", ha ironizado Mateos, que ha criticado que "en el PSOE no dimite nunca nadie", por lo que ha criticado que los titulares de la dimisión "lo único que buscan es lavar la cara a un PSOE roto y separado por este asunto".

En este sentido, ha pedido al alcalde cacereño que pida a Vara y al PSOE que den carpetazo a la mina y que "luche ante las adversidades", ya que "el abandono es la salida de los débiles", ha dicho, al tiempo que ha manifestado que "si Vara tiene que elegir entre la mina y Salaya se va a quedar con la mina".

Por último, Mateos ha pedido que se respete la decisión del Ayuntamiento de Cáceres y "la de todos los cacereños, que han mostrado mayoritariamente un rechazo absoluto por este proyecto".

También ha solicitado a Salaya y al equipo de Gobierno local, que insten a que el presidente de la Junta "se manifieste con la misma rotundidad y claridad como lo ha hecho con otros proyectos como la fábrica de baterías, la refinería Balboa o el templo budista".