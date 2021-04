Polo: "Junta ha decidido mantener sueldo del alcalde Cáceres y condenar futuro jóvenes"

Ep

El responsable de relaciones institucionales de Infinity Lithium en España, Cayetano Polo, ha criticado a la Junta de Extremadura, que ha anunciado la cancelación del permiso de investigación del proyecto minero de Valdeflores, "ha decidido mantener el sueldo del alcalde de Cáceres y condenar el futuro de los jóvenes", en alusión a que Luis Salaya dijo que dimitiría si se permitía la construcción de una mina de litio en la montaña cacereña.



"La Junta ha decidido mantener, consolidar y garantizar el sueldo del alcalde a cambio de condenar el desarrollo industrial y el futuro de nuestros jóvenes y nuestra ciudad", ha reiterado Polo.

Además, ha añadido que "es lamentable que esto suceda porque, realmente, cuando las decisiones que afectan a las empresas y a las inversiones se sustentan en el combate político, lo que trasladamos desde Extremadura es una inseguridad jurídica tremenda y eso afecta a la capacidad de atraer inversiones".



Así se ha pronunciado Polo en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes junto al director general de Infinity Lithium en España, David Valls, tras conocerse la decisión de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de denegar el permiso de investigación denominado Valdeflórez por ser contrario al Plan General Municipal (PGM) de Cáceres.



Polo ha recalcado que se trata de "una decisión política" porque estos permisos los otorgó la Junta de Extremadura de forma favorable en 2016 y ahora "basados en los mismos informes medioambientales, patrimoniales y urbanísticos, hoy considera que lo que antes le valía ya no le vale".



En su intervención, ha resaltado que Infinity Lithium ha puesto en marcha varias iniciativas como la apertura de una oficina en la ciudad, o el contacto con empresas de gestión de recursos humanos porque se necesita incorporar "ya" personas para el desarrollo del proyecto, pero "la Junta de Extremadura ha decidido dar un frenazo y un parón a todas esas iniciativas".



"La Junta de Extremadura ha decidido dar carpetazo y frenazo a estas iniciativas que ya eran una realidad y que se sustentaban en el conocimiento de unos permisos que fueron positivos y que la ley dirá que tienen que ser positivos porque la Junta no se ha atrevido a ello".



ANUNCIO EN LA ASAMBLEA



También ha criticado la forma en la que la Junta le ha comunicado a los promotores esa resolución negativa, tras el anuncio en el Parlamento extremeño por parte de la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García. "Utilizar la Asamblea de Extremadura para hacer llegar a un promotor una resolución de un expediente no parece que sea la mejor forma de hacerlo", ha subrayado.



Polo ha insistido en que el proyecto de la mina de litio en la Sierra de la Mosca es "fuerte" y ha incidido en que la empresa "seguirá trabajando para Cáceres y para el desarrollo industrial de esta ciudad". Asimismo ha criticado que haya "grupos minoritarios muy ruidosos que velan más por sus intereses personales que por los intereses del desarrollo industrial de Cáceres", en alusión a las Plataforma Salvemos la Montaña.



En este sentido, ha argumentado que cada año más de la mitad de los jóvenes de la ciudad tiene que marcharse porque no tienen una salida profesional y "lo único que encuentran es la cerrazón de unos políticos cuyas decisiones se fundamentan en su propia continuidad y no en el futuro de nuestra ciudad y de los cacereños".



"El proyecto de Valdeflórez es un proyecto que va a cambiar la dinámica de esta ciudad, porque tiene la capacidad de generar empleo y atraer industria", ha recalcado, al tiempo que ha asegurado que la empresa promotora está trabajando para atraer industria en torno a la mina y fomentar el empleo.



Polo ha insistido en que Infinity Lithium "seguirá trabajando y luchando" para que el proyecto de Valdeflórez salga adelante porque "conviene a esta región" ya que "traerá industria", por lo que ha pedido a la ciudadanía que "confíe" en que este trabajo "verá sus frutos más pronto que tarde, a pesar de las decisiones políticas".