Arrancan obras carril bici del Parque del Príncipe Cáceres, que conectará cinco barriadas

Ep.

La obra para construir el carril bici en el Parque del Príncipe de Cáceres, que se situará de forma perimetral en el interior del recinto aprovechando los paseos y caminos ya existentes, ha comenzado este miércoles con la firma del acta de replanteo con la empresa Sevilla-Nevado, que contará con 335.000 euros de inversión y un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que podría estar lista a finales de agosto.



Con esta infraestructura, que se financia a través de los fondos europeos Edusi, se incrementará en 5 kilómetros la red de carriles bici de la ciudad y se construirá cinco conexiones con el resto de la red para incorporar los barrios de Aguas Vivas, Hernán Cortés, Rodríguez de Ledesma, la calle Viena, el R-66 y una mejora en la salida hacia el carril bici de la Ronda Norte por el caminio de Fuente Hinche.



El concejal de Fomento, Andrés Licerán, ha visitado este miércoles la obra que tiene como finalidad facilitar la permeabilidad de los que utilizan la bicicleta para el ocio o como medio de transporte, desde los barrios que rodean el Parque del Príncipe. "El objetivo es fomentar el uso de la movilidad sostenible, especialmente de la bicicleta, pero también facilitar la conexión entre los barrios para aquellas personas que utilizan la bicicleta a diario", ha recalcado.



Para ello, según se recoge en el proyecto, se establece un itinerario perimetral, que abarca el conjunto del parque, y que en algunos tramos tendrán uso exclusivo para bicicleta, pero también se contempla la utilización de otros caminos interiores que podrán ser utilizados de forma mixta por bicis y paseantes perfectamente delimitados para convivir ambas opciones.



PUMP TRACK



Como mejora del proyecto presentado por Sevilla Nevado, una empresa especializada construirá un pump track, un espacio lúdico para usuarios de bicicletas compuesto por un carril ondulado con curvas peraltadas donde los ciclistas se mueven por inercias en una sucesión de saltos y curvas, "lo que hará también que se fomente la bicicleta de una manera de ocio, que irá en una de las esquinas que actualmente están más abandonadas y también ayudará a ese objetivo", ha incidido el edil.



Este circuito se construirá en un espacio que hay a la entrada al parque desde José Luis Cotallo, una esquina que está prácticamente abandonada en la que existe una importante pendiente y arboleda que no sufrirá daños, según ha indicado Licerán, porque se aprovechará la orografía del terreno para constuir esta infraestructura de ocio.



"Este proyecto de carril bici es una nueva apuesta de este equipo de Gobierno por la movilidad sostenible, porque son ya muchas personas las que apuestan por la bici en su movilidad cotidiana, y queremos que cada vez sean más para hacer una ciudad más sostenible y mejorar la vida de los cacereños y cacereñas", ha concluido Licerán.



Al ser preguntado por las quejas de la organización Cáceres Verde sobre que el proyecto de construcción de los carriles bici podría dañar vegetación del parque, Licerán ha indicado que se han tenido en cuenta algunas de las propuestas de esta organización aportó en su informe, como no pavimentar algunos de los tramos que discurren actualmente por tierra.



No obstante, ha incidido en que el proyecto inicial "es muy respetuoso" con la riqueza natural del parque y, a través de varias reuniones con miembros de este colectivo, se les informó que "no se va a hacer ningún desastre natural" en este parque.



La construcción de esta red suma un poco más a todos los carriles bicis de la ciudad que tiene ya unos 50 kilómetros a los que hay que incorporar el que se construirá para unir la capital con Casar de Cáceres, cuyo proyecto está en redacción y se financiará con cargo al Edusi de Diputación Provincial.



También cuando se abra la Ronda Sureste, se construirá un nuevo carril bici que discurrirá por toda la Avenida de la Hispanidad para conectar esta nueva ronda con la estación de Renfe, con lo que se cerrará todo el perímetro de carriles para bicicletas con "una red muy ambiciosa" para una ciudad de las dimensiones de Cáceres.