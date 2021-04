Salaya pide a Vara un proceso "limpio y riguroso" en la tramitación de la mina de litio

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha pedido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que se mantenga un proceso "riguroso", "garantista" y "limpio" en la tramitación del expediente de la mina de litio en la Sierra de la Mosca, porque se ha mostrado convencido de que "en una tramitación administrativa limpia este proyecto va a caer".



Salaya, que ha asistido esta mañana a la reunión que han mantenido en Mérida representantes de la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres con el jefe del Ejecutivo extremeño, ha reiterado su negativa al proyecto de la mina de litio y ha destacado la intención de trabajar para cuidar el entorno de la Sierra de la Mosca.



"El presidente nos garantiza un proceso limpio", ha destacado el regidor cacereño que anunció hace unos días que si la Junta de Extremadura da el permiso de explotación de esta mina a cielo abierto presentaría su dimisión como alcalde.



Salaya, que ha calificado la reunión mantenida con la plataforma ciudadana como "satisfactoria" ha señalado también que ha encontrado "una muy buena predisposición a la protección de la zona", algo que han pedido varias asociaciones conservacionistas para proteger medioambientalmente la Montaña cacereña y evitar así este tipo de explotaciones industriales en la zona.



Según ha explicado el alcalde cacereño al término de la reunión, el planteamiento que hace 'Salvemos la Montaña' y que el equipo de Gobierno local "comparte plenamente" es "no pensar sólo en cómo vamos a trabajar para evitar el proyecto minero, sino pensar después en cómo vamos a trabajar para cuidar la Sierra de la Mosca".



"El objetivo es que se mantenga el interés que se ha despertado por ella en estos años y que de todo esto salga algo positivo, que es un interés por parte de todos los cacereños y cacereñas por conocer un paraje junto a la ciudad que tiene un enorme valor", ha recalcado.



Asimismo, ha destacado el trabajo que está realizando la plataforma a iniciativa propia en la protección de este paraje, que ha calificado como "muy serio, muy riguroso y avanzado", ya que llevan elaborados varios informes y han acumulado gran documentación desde hace más de un año. "Les apoyaremos", ha sentenciado Salaya.



"El Ayuntamiento de Cáceres no va a cambiar de posición en este asunto, y confío plenamente en que mi grupo político va a seguir oponiéndose a este proyecto y también el Grupo Popular, Unidas Podemos y los concejales no adscritos", ha concluido el alcalde de Cáceres, en alusión a que, con estos apoyos de la mayoría de la Corporación, no se va a modificar el Plan General Municipal (PGM) para permitir la actividad minera en el paraje de Valdeflores donde se proyecta la mina.