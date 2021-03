Unidas Podemos recobra su confianza en el Gobierno de Cáceres

Ep.

El grupo municipal de Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Cáceres ha recobrado su confianza en el Gobierno local aunque reconoce los múltiples incumplimientos del pacto de legislatura que firmaron ambas formaciones para dar estabilidad al Ejecutivo en minoría del PSOE, de tal manera que en una escala del 1 al 10, sitúa esos cumplimientos durante el año 2020 en el nivel 1.



Así lo ha expresado la portavoz municipal de UP, Consuelo López, que ha reprochado al Gobierno de Luis Salaya su "falta de acción" que ha acusado, en parte a la pandemia, que ha obligado a desviar la atención a otras necesidades y también porque "eran novatos", ha dicho.



No obstante, López ha confirmado que los tres ediles del grupo apoyarán los Presupuestos de 2021, algo que hubieran hecho en cualquier caso al entender que la ciudad necesita esas cuentas para lograr un "refuerzo de la protección social", una "mejora en los servicios públicos" y un "avance en la movilidad", que son los tres pilares de las políticas de UP.



En una rueda de prensa celebrada este miércoles junto a los otros dos concejales del grupo, Raúl Martín e Ildefonso Calvo, la portavoz ha explicado que en el mes de diciembre el pacto con los socialistas "peligraba" pero, a partir de entonces, el propio alcalde tomó las riendas de la relación entre ambos grupos y se han sucedido reuniones semanales para diseñar un documento presupuestario y para repasar los puntos del pacto que había que relanzar.



De esas negociaciones se ha acordado incluir en los Presupuestos unas aportaciones presupuestadas en unos 2 millones de euros repartidos en el aumento de la partida del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) en un 23%, el crecimiento de la plantilla, y un paquete de infraestructuras para mejorar los servicios.



Entre ellas, se incluye la mejora de la red de urinarios públicos con una partida de 150.000 euros para la adquisición de cabinas autolavables y accesibles que se instalarán en el entorno de la Plaza Mayor, la ciudad monumental y el Parque del Príncipe, y se arreglarán los baños del cementerio municipal.



También se consignan 10.000 euros impulsar un proyecto piloto para conseguir un itinerario peatonal de acceso "seguro" a los colegios de la ciudad, para que los escolares puedan ir andando y se acabe con los atascos que provocan los coches a las horas de entrada y salida de clase.



Otra de las propuestas es la creación de una red para hacer un carril bici en la avenida de la Hispanidad para unir el barrio de Aldea Moret, con las estaciones de trenes y autobuses y la red que articulará el resto de la ciudad. Otros 150.000 euros servirán para dotar de alumbrado público e infraestructuras el camino que va de Montesol al Paseo Alto para favorecer la conexión peatonal de ambas zonas.



"Nuestra idea es seguir empujando por las cosas no se consiguen a la primera pero creemos que nuestro empeño en esta legislatura es que hay posibilidades de afrontar cambios que no pueden esperar", ha aseverado la portavoz que ha insistido en que hay otros acuerdos con el equipo de Gobierno relativos a la fiscalidad y a la agilización de la administración.



AUDITORIA DE GESTIÓN Y FISCALIDAD



Para ello, se ha arrancado el compromiso al Ejecutivo de realizar una auditoria de gestión para conocer la estructura administrativa del Consistorio, que cuenta con unos 600 trabajadores, y saber qué servicios hay que reforzar o cuáles están sobredimensionados en cuanto a número de funcionarios.



También se conformará una mesa de trabajo para revisar todas las tasas y tributos con el objetivo de adecuar la fiscalidad municipal a la realidad y aumentar los ingresos, y se ha formado un grupo para revisar el Plan de Movilidad Urbana y Sostenible (Pimus) que se reunirá la semana que viene con el objetivo de trazar una estrategia de posibles peatonalizaciones de calles, aparcamientos disuasorios y otras acciones que favorezcan el transporte público.



A la pregunta de qué propuesta planteada por Unidas Podemos no ha sido aceptada en la negociación, López se ha referido a la petición de crear un Instituto Municipal de Vivienda para poner en marcha un parque de viviendas en alquiler, ya que el Ayuntamiento cuenta con unas 40 viviendas en propiedad que, con una inversión de unos dos millones de euros en reformas, podrían ponerse en alquiler para personas con escasos recursos.



El concejal Raúl Martín ha indicado que "no es ético" que estas viviendas estén desocupadas mientras haya gente que no puede acceder a una casa pero el equipo de Gobierno no ha aceptado esta propuesta al entender que "existen otros sectores" a los que dedicar el dinero, en alusión a las ayudas al tejido empresarial de la ciudad que ha resultado muy castigado por la crisis derivada de la pandemia.



"Recobramos ligeramente la confianza", ha apostillado López, al tiempo que agradece al Gobierno que sabiendo que tenían los tres votos de UP para aprobar los presupuestos hayan seguido negociando e incluyendo sus propuestas en el presupuesto.



A la pregunta del desgaste que puede suponer para la formación morada el hecho de que se reconozca el alto nivel de incumplimiento del pacto y, sin embargo, se siga apoyando al equipo de Gobierno, el concejal Ildefonso Calvo ha respondido: "Este Gobierno no nos gusta pero la alternativa nos gusta todavía mucho menos".



"Seguiremos trabajando con este equipo de Gobierno, en la medida de nuestras posibilidades, pero manteniendo las diferencias, porque no estamos en coalición con el PSOE", ha insistido Calvo, que añade que las propuestas de UP intentan "mejorar" la acción del Gobierno en beneficio de la ciudadanía, al tiempo que ha insistido en que no barajan, "en esta situación", la posibilidad de entrar en el Gobierno de Luis Salaya, al que seguirán apoyando de forma externa.