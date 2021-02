El Ayuntamiento de Cáceres presenta un Presupuesto para 2021 de 77,3 millones de euros

Se destinarán 3 millones para ayudas a empresas del comercio, hostelería y turismo con cargo al remanente de tesorería



CÁCERES, 23 (EUROPA PRESS)



El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha presentado este martes el anteproyecto de Presupuesto para 2021 que asciende a 77.332.126 euros, en los que se incluye el préstamo que se va a solicitar por un importe de 8.164.897 euros, y que se amortizará en menos de diez años. Las cuentas crecen en unos 9 millones de euros respecto a 2020 con un importante incremento en el gasto social, refuerzo de los servicios públicos e inversión en infraestructuras.



El capítulo de inversiones asciende a 9,3 millones de euros, 8 de ellos a cargo del préstamo, y se dividirá fundamentalmente en tres bloques: infraestructuras, movilidad y accesibilidad. La construcción de una plataforma única en las calles San Antón, Parras y Clavellinas, aparcamientos disuasorios, más carriles bicis, reforma de los baños del Parque del Príncipe, y mejora de accesibilidad en los barrios y las pedanías son algunos de los proyectos.



También se recogen 400.000 euros para iniciar el proceso de construcción de un pabellón de la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca), la construcción de una rotonda de la calle Dalia, en el barrio El Junquillo, y un plan de inversiones para Aldea Moret, que supondrá mejoras en las viviendas sociales y la adecuación del Centro Cívico Santa Lucía, entre otras actuaciones en esta barriada.



Completa esta partida un Plan de Infraestructuras Deportivas, que se realizará en tres fases para la mejora de todas las instalaciones deportivas de la ciudad, así como del Pabellón de Cáceres el Viejo. También se reformará el antiguo refugio de San Blas, que podrán usar asociaciones juveniles y se adecuará una sede para el Consejo LGTBI en el barrio de Los Fratres.



A estas inversiones hay que incluir las que se incorporen en los presupuestos participativos, que mantienen su cuantía en 1 millón de euros, y cuyo proceso se inicia para recabar las propuestas de las asociaciones vecinales y de la ciudadanía en general.



TRES MILLONES PARA EMPRESAS



El Ejecutivo cacereño también contempla una ayuda de 3 millones de euros para pymes y autónomos del sector del comercio, hosteleros y turismo con el objetivo de mitigar las pérdidas ocasionadas en sus negocios por la pandemia. No obstante, esta cantidad no se incorpora al presupuesto sino que se conseguirá del remanente de tesorería cuando se liquiden las cuentas de 2020, que debe hacerse antes del 30 de marzo.



De esta forma se agilizan los trámites para acceder a las ayudas, ya que el dinero podrá utilizarse sin que hayan entrado en vigor los Presupuestos de 2021. Y es que ahora se inicia el proceso participativo para recabar las propuestas vecinales y después el documento tiene que pasar varios trámites hasta llegar al Pleno para su aprobación.



La concejala de Economía y Hacienda, María Ángeles Costa, ha dicho que el Gobierno local espera que las cuentas entren en vigor "lo antes posible" pero no ha dado fechas concretas. Lo que sí se sabe ya es que este viernes se han convocado los consejos de distrito para iniciar ese proceso de participación e incorporar las propuestas vecinales sobre inversiones que se llevarán a cabo en la ciudad.



"Hasta que no conozcamos las propuestas de la ciudadanía y las incorporemos no podremos conocer en plenitud el capítulo de inversiones", ha dicho la concejala a preguntas de los medios sobre este asunto en la rueda de prensa en la que se han presentado las cuentas. La presentación ha corrido a cargo de la responsable económica del Consistorio y de la primera teniente de alcalde y concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, ya que el alcalde Luis Salaya no ha podido asistir a la presentación por motivos de salud.



GASTO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS



En lo que se refiere al Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), el presupuesto se incrementa en cerca de un 23% pasando de 3,4 millones el año pasado a 4,1 millones (755.000 euros), lo que supone un incremento de 755.000 euros, que permitirá aumentar las ayudas de emergencia social en medio millón de euros, llegando a un total de 1 millón de euros. Con este "escudo social" se pretende cubrir la situación de emergencia que está viviendo muchas familias.



Además se contempla el refuerzo de los servicios públicos para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. En este área el servicio de autobuses pasa de una partida de 3,2 millones de euros a una de 4,6 millones de euros debido a las mejoras en algunas líneas y a la bajada de usuarios, que ha provocado pérdidas.



La limpieza viaria y recogida de basura incrementa su consignación en 400.000 euros, por lo que entre los dos contratos la cifra se sitúa en 8,6 millones de euros; la conservación de infraestructuras y el mantenimiento de las vías públicas será de 200.000 euros más que el año anterior (pasa de 1,1 a 1,3), y también se presupuesta el material necesario específico para luchar contra la pandemia, por un importe de 170.000 euros.



El Consorcio Ciudad Histórica ve incrementada la aportación del Ayuntamiento de Cáceres, que pasa de 60.000 a 100.000 euros y a cultura se destinarán 1,5 millones, lo que supondrá sobre todo más programación propia. También aumenta la partida para dinamizar el comercio local, pasando de 15.000 a 100.000, y realizar campañas de incentivo del consumo local.



Las cuentas elaboradas por el Gobierno cacereño incluyen también la parte de cofinanciación de proyectos que se contemplan en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) como el LACA, que se llevará a cabo en el entorno de la Ribera del Marco. Igualmente, se contempla la cofinanciación de la segunda fase de la reforma de la muralla (250.000 euros), que cuenta con un presupuesto total de 1,2 millones de euros con cargo al 1,5% cultural del Ministerio de Transporte.



INGRESOS Y GASTOS



En cuanto a los ingresos en las arcas municipales, el Gobierno local prevé que serán prácticamente igual que el año anterior. En 2021 son algo más de 69 millones y el pasado fueron 68,3 millones, porque las transferencias que se reciben del Estado y de la Comunidad Autónoma se han mantenido.



Los ingresos por impuestos directos son 31,7 millones; por impuestos indirectos, 5 millones; por tasas y otros ingresos 9,6 millones (el año pasado fue más porque estaba incluido el canon urbanístico); transferencias corrientes 19,2 millones; transferencias de capital 990.000 euros; y enajenaciones patrimoniales por valor de medio millón.



En cuanto a los gastos, los del capítulo de personal ascienden a 25,5 millones, y ya está contemplada la subida del 0,9% del salario de los empleados públicos que recoge la Ley de Función Pública. Los gastos corrientes son de 26,4 millones, (el año pasado fueron 25,17) y se recoge el aumento de determinados servicios como limpieza calles, basura, asfaltado, etc.



"Se trata de un presupuesto ajustado, ágil, sensible, consensuado y coherente con la ciudad, con las necesidades de los barrios y conforme a la Agenda 2030", ha resaltado Pulido, que ha recordado que la pandemia ha obligado a ajustar las cuentas al contexto Covid para atender a quienes más están sufriendo las consecuencias de la pandemia.



A partir de la presentación de este borrador se abre un plazo de diez días para que las Asociaciones de Vecinos (AAVV) presenten sus propuestas a incorporar a los presupuestos participativos. Posteriormente se convocarán los consejos de distrito, y después pasará a la Comisión de Economía.



Posteriormente tendrá que aprobarse en el Pleno para su aprobación inicial y para ello ya se cuenta con los apoyos de Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores, con lo que se suman los 13 votos necesarios para sacar adelante las cuentas. Tras un mes de exposición pública para alegaciones, volver al Pleno para su aprobación definitiva y entrada en vigor.