El Ayuntamiento de Cáceres remitirá el acuerdo del "no a la mina" a Junta y Ministerio

El Ayuntamiento de Cáceres va a remitir a la Dirección General de Minas de la Junta de Extremadura y al Ministerio de Transición Ecológica el acuerdo adoptado en el Pleno municipal de este pasado jueves, en el que 22 de los 25 concejales aprobaron una moción conjunta de rechazo al proyecto minero que se prevé en el paraje de San José de Valdeflores, en la Sierra de la Mosca cacereña.



El portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, ha confirmado que "por supuesto" se enviará a las administraciones regional y central este "importante" acuerdo que fue ratificado por todos los grupos políticos con representación en el Consistorio cacereño, excepto por Ciudadanos (Cs).



"Este acuerdo se trasladará a la Junta y al Ministerio para que oigan la voz de la ciudadanía de Cáceres y para que sepan que, más allá de legalidades y de procesos que hay que respetar, el rechazo social en la ciudad es clarísimo y tajante", ha reiterado el portavoz a preguntas de los periodistas sobre este asunto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



Licerán ha subrayado que el equipo de Gobierno cacereño debe seguir trabajando en "preservar" la opinión y los intereses de los cacereños además de "liderar" el rechazo al proyecto minero "que lo único que traería a la ciudad es una pérdida de la calidad de vida, en el día a día" y "no solucionaría el futuro de la ciudad que debe estar dirigido hacia un respeto al medio ambiente y una apuesta por la atracción de inversiones sostenibles".



"El futuro de Cáceres está muy alejado de los objetivos de empresas especuladoras como las que pretenden implantar una mina en nuestra maravillosa Sierra de la Mosca", ha zanjado Licerán.



Cabe recordar que 22 concejales de los 25 que componen la Corporación en el Ayuntamiento de Cáceres ratificaron este jueves su "no" a la mina de litio en la Sierra de la Mosca, a través de una moción institucional aprobada en el Pleno ordinario de febrero.



Todos los grupos políticos (PSOE, PP, Unidas Podemos y los concejales no adscritos Francisco Alcántara, Mar Díaz y Teófilo Amores) excepto Ciudadanos (Cs), apoyaron esta moción conjunta en la que reiteran su oposición a este proyecto minero en el entorno de Valdeflores por considerarlo "insostenible ambiental, económica, patrimonial y socialmente".