22 de los 25 concejales del Ayuntamiento de Cáceres ratifican su "no" a la mina de litio

Un total de 22 concejales de los 25 que componen la Corporación en el Ayuntamiento de Cáceres han ratificado este jueves su "no" a la mina de litio en la Sierra de la Mosca. Así, todos los grupos políticos, excepto Ciudadanos (Cs), han apoyado una moción conjunta en la que reiteran su su oposición a este proyecto minero en el entorno de Valdeflores por considerarlo "insostenible ambiental, económica, patrimonial y socialmente".



PSOE, PP, Unidas Podemos y los concejales no adscritos Francisco Alcántara, Mar Díaz y Teófilo Amores han apoyado la moción que ha sido rechazada por dos concejales de Cs, ya que el edil Antonio Bohigas no se encontraba presente en la sesión plenaria, que se ha celebrado de forma telemática.



La moción insta a la Junta de Extremadura a que ponga en marcha los medios técnicos y jurídicos "suficientes" que permitan llevar a cabo "un rechazo efectivo a este proyecto", y solicitan su colaboración para que se protejan los valores ambientales, patrimoniales y sociales del entorno de Valdeflores, según el Plan General Municipal (PGM).



Los firmantes de la moción consideran que este proyecto de extracción de litio a cielo abierto a menos de 2 kilómetros de la ciudad, "tendría un impacto devastador en el medio ambiente del entorno de Cáceres y, por tanto, para la salud y la calidad de vida de sus cerca de cien mil habitantes".



Los concejales cacereños que apoyan la moción creen que es un proyecto que no cumple los criterios de sostenibilidad desde el punto ecológico, económico y social, por la cercanía a algunas infraestructuras como la potabilizadora, el Hospital Universitario, el Campus Universitario o el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, y que podría poner en peligro el título de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, declarada por la Unesco en 1986.



EFECTOS ADVERSOS



Asimismo, se hace hincapié en los "efectos adversos" de la actividad extractiva que dañaría la corteza terrestre, contaminaría el aire con "polvillo tóxico", y las aguas superficiales y acuíferos. También se hace alusión al "enorme cráter" que provocaría la mina a cielo abierto, y los ruidos y vibraciones por las perforaciones y las voladuras, lo que afectaría "directamente" al patrimonio y al turismo.



En cuanto a la sostenibilidad económica, PSOE, PP, Unidas Podemos y los tres concejales no adscritos creen que "se basa en inversiones especulativas" al haberse creado una empresa subsidiaria para aislar el riesgo financiero de la empresa matriz y sus inversores. Cabe recordar que Tecnología Extremeña del Litio SL, responsable del proyecto minero es una sociedad de capital mínimo participada al 75% por Extremadura Mining SL y al 25% por Valoriza Minería, del grupo Sacyr. A su vez, Extremadura Mining SL es 100% propiedad de Tonsley Mining SL (ambas de capital mínimo), que a su vez es 100% propiedad de Infinity Lithium.



Finalmente, según el texto de la moción este proyecto minero "no cumple con criterios de sostenibilidad social porque es incompatible con un modelo de ciudad "sostenible, limpia, sana, con aire libre y respirable" que trabaja "por una transición energética justa y el desarrollo económico mediante la promoción de proyectos y empresas con base en la ciencia, el conocimiento, la investigación y la innovación en un entorno natural muy bien conservado", concluye.



INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS



En el debate de la moción, la primera teniente de alcalde, María José Pulido, ha recalcado que la mina a cielo abierto es "una amenaza" para la ciudad, y ha reprochado que el proyecto pretende "justificarse" como parte de la estrategia de economía verde, pero "solo supone un alto rendimiento económico" y "no contabiliza el daño a las personas y al medio ambiente". "Pone en peligro todo nuestro entorno", ha sentenciado.



Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Mateos, ha incidido que el proyecto es "malo" para la ciudad porque "su ubicación lo hace inviable". Además, ha pedido una "implicación" del gobierno municipal frente a la Junta de Extremadura y el Gobierno de España para que "dé la batalla" ante las administraciones de las que también depende la viabilidad de este proyecto.



La portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, ha recordado en su intervención otros ejemplos de minas que han resultado un fiasco en otras regiones, ya que las empresas no han cumplido con sus obligaciones una vez han explotado el territorio.



Mientras, los concejales Francisco Alcántara y Mar Díaz, han criticado que este proyecto "trata a Cáceres como una cantera de factores productivos baratos para que otros territorios se enriquezcan a nuestra costa", en alusión al consorcio Battchain, creado por varias empresas para organizar la cadena de producción de litio en España y que cuenta con que el material se extraiga en la capital cacereña y se transforme fuera de ella.



El también concejal no adscrito Teófilo Amores, que ha dado su voto a la moción, ha dicho que no quiere que se señale a la Corporación actual, de la que forma parte, por consentir el "atentado" que la empresa promotora quiere hacer en la Montaña cacereña.



CIUDADANOS PIDE "NEUTRALIDAD"



Así, los únicos concejales que no han apoyado la moción han sido los de Ciudadanos, y en su intervención, el edil Antonio Ibarra ha explicado que su partido defiende el principio de "neutralidad absoluta" de la Administración ante cualquier iniciativa empresarial que "debe estar sometida al cumplimiento de las normas y la salvaguarda de los derechos de todos".



"La administración debe actuar como árbitro que vele por el cumplimiento de las normas", ha dicho Ibarra, que ha recalcado que deben ser los informes técnicos los que aporten "respuestas objetivas, técnicas, rigurosas y desde una posición neutral" para determinar qué se puede o no hacer con este proyecto.



Según ha defendido Ibarra, Cs representa a "muchos cacereños lúcidos" que se encuentran "huérfanos" de representación y que preguntan por estos informes técnicos de las distintas administraciones (Sanidad, Instituto Geológico Nacional, Unesco, Confederación Hidrográfica del Tajo, etc) y que "todavía" no se han sacado a la luz. Así, ha abogado por el cumplimiento de "todos" estos informes al tiempo que ha solicitado que sea pública "toda la información" sobre la viabilidad de la mina.



PALABRAS DEL ALCALDE



Tras la votación en la que se ha escenificado el rechazo institucional de la Corporación cacereña a la mina ha tomado la palabra el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, que ha agradecido el posicionamiento "inequívoco" del Ayuntamiento de Cáceres en esta cuestión.



Salaya ha aplaudido este gesto de "renovación del compromiso" de la Corporación en un momento en el que la empresa promotora ha intensificado su campaña de comunicación. "Con estos precedentes de unidad lanzamos un mensaje muy claro que puede impedir este proyecto y lanzamos un mensaje para que se escuche en Bruselas, en Australia y donde haya cualquier duda", ha concluido.



Cabe recordar que en 2018 la Corporación cacereña denegó la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) para permitir la actividad extractiva en esta zona, para la que se ha pedido la protección ambiental por parte de 43 asociaciones que han presentado un informe a la Junta de Extremadura para que lo promueva.



Antes de la defensa de la moción por parte de los representantes municipales ha tomado la palabra el biólogo Fernando Durán que ha ensalzado la riqueza natural del paraje donde quiere hacerse la mina, al que ha denominado el "pequeño Monfragüe", en alusión al parque nacional de la provincia cacereña.



Durán ha leído también un escrito de la plataforma Salvemos la Montaña en el que se pide al Ayuntamiento "ir de la mano" para buscar una protección ambiental de la Sierra de la Mosca y evitar así el proyecto minero en Valdeflores.