Hosteleros de Cáceres protestan para pedir indemnizaciones por sus pérdidas

Una treintena de hosteleros de Cáceres ha protagonizado este lunes una protesta a las puertas del Ayuntamiento para pedir indemnizaciones por las pérdidas que ha ocasionado en sus negocios las restricciones de cierre.



Consideran que las ayudas recibidas son "insuficientes" y han pedido al alcalde, Luis Salaya, que "luche" por el sector y reclame a los gobiernos autonómicos y central las ayudas directas que otros países sí están dando.



La protesta de este grupo comenzó hace 19 días en las puertas del edificio consistorial donde han permanecido todas las mañanas con cruces y ataúdes como símbolo de la muerte del sector hostelero en la ciudad. En el acto de este lunes, la portavoz del colectivo, Alba Zapata, ha insistido que, a pesar de que el sector se ha manifestado en varias ocasiones, "no" les han escuchado.



"Queremos que nuestro alcalde luche por los cacereños y que dé la cara", ha dicho Zapata, que ha pedido que el sector hostelero necesita ver que "realmente" el Gobierno local les apoya. Por ello, ha pedido al alcalde cacereño que "acompañe" a los hosteleros y pida al Gobierno central "indemnizaciones directas". "No nos vale que él pase la pelota a quién sea", ha añadido. "Como alcalde de Cáceres tiene que escuchar y ayudar al sector porque si dice que está al pie del cacereño, que lo demuestre", ha sentenciado.



Respecto a las ayudas concedidas por el Consistorio cacereño en 2020, Zapata ha reprochado que se solicitaron en marzo y las han recibido en enero de este año y han sido unos 800 euros, con lo que no tienen ni para los gastos corrientes de alquiler, luz y agua. Tampoco califican de "insuficiente" que se exima del pago de terrazas por lo que piden que también se quiten otras tasas que sí competen a la Administración local.



Además, los ERTEs de los trabajadores "no los han cobrado aún", por lo que augura que muchos terminarán en el paro y se ralentizará también el consumo en la cadena económica y "esto será un país empobrecido".



"Nosotros somos conscientes de la situación sanitaria y, si hay que cerrar, estamos de acuerdo con el cierre pero pedimos que nos ayuden porque no puede ser que cuando estamos cerrados tengamos que hacer frente al cien por cien de gastos y ahora seguimos pagando todo", ha dicho Zapata, que considera que lo que pide el sector "es algo justo".



Con cruces negras, numerosos carteles alusivos a la situación del sector y una pancarta central en la que se podía leer 'De la hostelería comemos todos. ¡Tú también!', los hosteleros han insistido en que necesitan "ayudas directas" para "no morir".



Zapata ha recordado en declaraciones a los medios que en 2020 cerraron 44.759 empresas en España, la mayoría del sector de la hostelería y el entretenimiento. "¿Tenemos que duplicar esta cifra para que realmente vean que somos un sector que necesita a gritos ayuda?", se ha preguntado.



"Queremos lo justo", ha subrayado al tiempo que ha recordado que en Italia abonan un 20% de los ingresos que se hayan perdido; en Francia las ayudas directas llegan al 70% de sus ingresos; y en Alemania las ayudas son de 200.000 euros por empresa y hasta el 90% de los costes fijos en función de la pérdidas.



Asimismo, en el manifiesto que se ha leído en la protesta se recuerda que el artículo 31 de la Constitución Española establece que "todos contribuirán a los gastos públicos mediante un sistema tributario justo inspirado en al igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".



Tras la lectura del manifiesto, en el que piden a los responsables a nivel local, autonómico y estatal "que estén a la altura" de la situación, los hosteleros han guardado un minuto de silencio por todas las empresas que han tenido que cerrar debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia.