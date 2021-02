Federación Empresarial Cacereña aboga por reapertura de gimnasios para beneficio salud

Así, la FEC considera que los datos epidemiológicos de la mayoría de poblaciones de más de 5.000 habitantes en la provincia de Cáceres y en varias de Badajoz son de índices menores a 500 contagios a 14 días por 100.000 habitantes como en Montehermoso 104; Moraleja 326; Cáceres 360, Jaraíz 370 o Coria 472, por lo que, según la FEC, se dan las condiciones para que vayan abriendo estos establecimientos deportivos.

En nota de prensa, señala que la actividad de los gimnasios y centros deportivos "no ha generado apenas brotes" en Extremadura y, de hecho, son de los lugares donde menos brotes se han producido en el país, probablemente "por el buen hacer y las grandes inversiones que la mayoría de centros, especialmente los mejor equipados, han realizado para proporcionar seguridad y bienestar a los ciudadanos".

Junto con ello, matiza que, "Si a estas circunstancias le añadimos el que la promoción de la actividad deportiva es una obligación constitucional (art. 43.3 CE 1978), no se entiende que no se haya planteado ya la reapertura de los gimnasios y centros deportivos, que, como el resto de sectores económicos, no pueden resistir soportando los gastos sin poder recibir ingresos".

La FEC recalca que el coste de mantener estos centros todavía cerrados está también repercutiendo en numerosos sectores de población y la sanidad pública, principalmente los de mayor edad y los jóvenes, que tienen en la actividad física, no solo una fuente de bienestar, sino una cobertura de sus necesidades psicológicas, "de modo que el cese continuado de la práctica deportiva, les causa un pesar psicológico que influye en el desarrollo de su vida diaria".

El tiempo que los mayores están practicando actividad física es tiempo de vida y refuerzo de sus capacidades físicas y mentales, y el tiempo que los jóvenes están realizando deporte es tiempo que están ayudando a la sociedad a evitar la transmisión del virus al estar demostrado científicamente que el ejercicio de práctica físico-deportiva disminuye las infecciones adquiridas en un 31%, recuerda la FEC.

Y concluye que, "entendemos, por tanto que no hay ya motivo alguno para que no se recupere la actividad en gimnasios y centros deportivos con todas las medidas de aforo, higiene y distanciamiento social existentes antes de la publicación del DOE del 20 de enero".