PSOE y Unidas Podemos acercan posturas para aprobar Presupuestos Ayuntamiento Cáceres 2021

El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha acercado posturas con Unidas Podemos para conseguir apoyos de cara a aprobar los Presupuestos de 2021, así como con el concejal no adscrito Teófilo Amores, con lo que se conseguirían los 13 votos para sacar adelante las cuentas y se podría reeditar el pacto del ejercicio de 2020 que también contó con estos mismos apoyos.



El portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, ha señalado que también hay "buena disposición" con Ciudadanos (Cs) y con el resto de concejales del PP y los no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, tras la primera ronda de contactos que se ha celebrado esta semana y en la que se ha presentado a la oposición el borrador de los presupuestos, que alcanzarían un montante de unos 70 millones de euros.



Además, según ha indicado Licerán los grupos políticos también se han mostrado a favor de acudir a un crédito para equilibrar los gastos e ingresos del ayuntamiento de cara a fomentar las inversiones en la ciudad y contribuir así al desarrollo económico y a la creación de empleo.



Al ser preguntado por la cuantía de ese crédito, el portavoz no ha querido desvelar a cuánto ascendería hasta que no se analicen las inversiones que se acometerían con el dinero, pero sí ha avanzado que "será más grande que lo que podríamos plantear en otra situación porque es importante que se revitalice la economía de la ciudad".



Cabe recordar que en legislaturas anteriores, la alcaldesa socialista Carmen Heras ya acudió a un crédito de unos 10 millones, mientras que la 'popular' Elena Nevado, también cuadró un ejercicio con otra operación de crédito que ascendía a casi 6 millones de euros. En esta ocasión, Licerán ha insistido en que tanto la cantidad como el destino del dinero "forman parte de la negociación con la oposición" pero, según fuentes consultadas por Europa Press, la cantidad que se baraja sería en torno a los 8 millones de euros.



"Estamos en disposición de llegar a un buen acuerdo de presupuestos municipales ahora mismo", ha recalcado este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, y tras las cinco reuniones mantenidas esta semana con los grupos políticos para acercar posturas.



En esos encuentros se ha constatado que con Unidas Podemos "es con el que más facilidades está encontrando el gobierno", según ha dicho el portavoz, no solo por su disposición, sino porque existe un acuerdo firmado el ejercicio anterior y que el PSOE considera que "está vigente" porque era "para toda la legislatura".



Ese pacto incluía una serie de medidas, algunas de las cuales no se han podido cumplir porque la situación de pandemia ha hecho que se retrasen muchos de los proyectos que se acordaron, como la renovación del Plan de Movilidad, que ya ha sido impulsado en esta última semana.



PROPUESTAS DE CIUDADANOS



Aparte de con Unidas Podemos y con Teófilo Amores, el portavoz ha señalado que se ha encontrado una "buena disposición para llegar a acuerdos" con el grupo de Ciudadanos (Cs) y, de hecho, la formación naranja hará propuestas para incluirlas en el borrador e intentar llegar a un acuerdo.



"Hay una buena receptividad y las puertas abiertas con todos los grupos pero con algunos de ellos estamos avanzando en los trabajos para poder, cuanto antes, hacer realidad el presupuesto municipal porque es importante que se apruebe pronto para afrontar las dificultades económicas de la ciudad y para implementar todas las políticas que quiere impulsar el ayuntamiento", ha subrayado.



Respecto a la situación económica de las arcas municipales, Licerán ha destacado que "es buena" para afrontar ese endeudamiento pero ha defendido que tiene que ser "responsable" y "dentro de una lógica" que permita impulsar políticas e inversiones de desarrollo en la ciudad.



El Presupuesto de 2021 recogerá esas inversiones y también se consignará una partida para ayudas directas a pymes y autónomos, así como para reforzar los servicios sociales para socorrer a las familias que peor lo están pasando por la pandemia y se están quedando sin recursos. Para ello el IMAS contará con un incremento "importante" en su presupuesto, porque también han aumentado los usuarios de este organismo autónomo debido a la crisis socioeconómica.



En el apartado de gastos de personal también se consignarán más de 200.000 euros para hacer frente a la subida salarial del 0,9% de los empleados públicos, que se verá reflejado en las nóminas desde este mes de enero.