Alcalde Plasencia acude a juzgados para declarar por una "denuncia absolutamente política"

El alcalde de Plasencia (Cáceres), Fernando Pizarro, ha acudido en la mañana de este jueves a declarar a los juzgados placentinos como investigado en un supuesto delito de prevaricación al favorecer, supuestamente, a la UTE Aguas de Plasencia.

El mandatario acude tras la denuncia realizada por un extrabajador de dicha empresa, que, además, "fue concejal socialista del Ayuntamiento de Montehermoso bajo las órdenes del actual diputado regional Carlos Labrador, entonces alcalde".

Una denuncia que además sacó a la luz pública el PSOE placentino, por lo que para Pizarro es "claramente, una denuncia absolutamente política".

En la denuncia se manifiesta que el Ayuntamiento de Plasencia habría perdonado "unos dos millones de euros" según el alcalde, pero ya justificó en su día que esos fondos fueron compensados por una junta de gobierno de mayo de 2013 en el que se compensas deudas entre consistorio y UTE de aguas.

De la misma manera, el alcalde ha recordado que "si ha habido una empresa con la que hemos tenido una presión importante ha sido con esta" con la de agua, ya que "hemos ido 8 veces a juicio" tres de ellas porque "pedían que subiéramos el precio del agua y se ganaron para que no se subiera".

Por otro lado, hubo pleitos sobre "las obras" que debía realizar la empresa de mejora de abastecimiento "ganamos y las obras se están haciendo".

Otro de los pleitos que ganó el consistorio a la UTE fue cuando quiso rescindir el contrato al salirse de la UTE una de las empresas, y el último fue el pelito sobre los colectores del Valle del Jerte, cuando la empresa pretendió que el Ayuntamiento de Plasencia compensara con un millón de euros la depuración de las aguas de los municipios del Valle del Jerte.

Por todo ello, el alcalde destaca que la denuncia es "simplemente política" que buscaba "esta foto de estar aquí con los juzgados detrás", y que "cuando esto pase y se archive el asunto" se van a "tomar medidas judiciales", porque lo que no se puede "es que lo que no se gana en las urnas no puede pretenderse ganarse en el juzgado" y se presentarán denuncias por vulneración del derecho "al honor" tanto del alcalde como del concejal de Servicios Municipales.