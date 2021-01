Unidas Podemos Cáceres comparte se acuda a crédito, pero quiere saber dónde se invertirá

Ep

La portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres, Consuelo López, comparte que el equipo de Gobierno acuda a un crédito para cuadrar el Presupuesto de 2021 ante la bajada de ingresos, pero quiere saber dónde se invertiría ese dinero antes de ofrecer su apoyo a las cuentas municipales, como hizo su formación en 2020.

López mantiene que, debido a la caída de la recaudación municipal por la pandemia y por otras cuestiones como la bajada del IBI en la anterior legislatura, las arcas municipales se han visto resentidas y "si no hay dinero, peligra el estado de bienestar", por lo que se hace necesario acudir a un endeudamiento que, según la formación morada, "debe tener una finalidad".

Por ello, de cara al inicio de las negociaciones del equipo de Gobierno con los grupos de la oposición, Unidas Podemos escuchará las propuestas del PSOE, al tiempo que volverá a plantear algunas cuestiones relacionadas con la movilidad y una fiscalidad "más justa" que ya se incluían en el pacto que firmaron ambas formaciones para apoyar los Presupuestos de 2020.

"Vamos a ver cómo nos convencen para que les volvamos a apoyar", ha dicho López en alusión al "poco caso" que el Ejecutivo de Luis Salaya ha hecho a la formación durante el ejercicio anterior en el que se recogían propuestas que no llevaban implícito un coste económico. "No nos han pedido ni la opinión en algunas decisiones que estaban recogidas en el pacto, como la movilidad", ha dicho la portavoz, que reprocha al Gobierno local que no haya tenido "ni un mínimo de respeto" por el acuerdo.

Así, en declaraciones a Europa Press, López insiste en que aunque no está en contra de ese posible endeudamiento, "hay que saber qué quiere hacer el gobierno con ese dinero". No obstante, comprende que la situación de pandemia a la que se ha tenido que enfrentar lo ha trastocado todo pero "deberían hacer cuidado más el pacto con nosotros", ha concluido.