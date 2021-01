El Hospital Quirónsalud Cáceres retoma las consultas de otorrinolaringología

El Hospital Quirónsalud Cáceres ha retomado las consultas de Otorrinolaringología (ORL) gracias a la incorporación del Dr. Manuel Cañete Domínguez, que se encargará de la atención de este servicio, dentro de los estándares de calidad que siempre ofrece el Grupo Quirónsalud, tanto en medios humanos como materiales.

El facultativo está especializado en Otorrinolaringología y atesora gran experiencia en el tratamiento de patologías de oído en niños, como la hipoacusia infantil, en la que cuenta con un curso de experto, además de un máster en el manejo integral del cáncer de cabeza y cuello.

El Dr. Manuel Cañete Domínguez ha querido alertar de la importancia de acudir al especialista ante cualquier síntoma relacionado con los oídos, la nariz o la garganta, como pueden ser pérdida de audición, obstrucción nasal, cambios en la voz o bultos en el cuello, entre otros, para descartar cualquier problema grave.

Según el médico de Quirónsalud Cáceres, la especialidad de ORL "es muy visual, necesitamos explorar y ver para diagnosticar" por lo que siempre que se tenga algún síntoma es necesario acudir a la consulta.

En el caso de los niños, el facultativo ha señalado que si no presentan ningún síntoma importante no sería necesario consultar al otorrino, a menos que se quiera descartar un problema de audición ante un retraso del lenguaje no justificado, o limpiar los oídos de aquellos niños que sean más propensos a formar tapones de cerumen.

El doctor ha recordado que el Hospital Quirónsalud Cáceres cuenta con un audiómetro con capacidad para valorar la audición en niños mayores de 3 años.

Por último y ante la situación actual de pandemia, el experto de Quirónsalud ha incidido en que el coronavirus no ha hecho desaparecer al resto de enfermedades, por lo que patologías graves de otorrino, como colesteatomas o cánceres, siguen estando ahí y es necesario acudir al hospital para que se pueda diagnosticar, además, contando con todas las garantías y protocolos de seguridad que tiene Quirónsalud Cáceres.