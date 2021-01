La Cofradía de la Virgen de la Montaña de Cáceres baraja cerrar el Santuario entre semana

La Cofradía de la Virgen de la Montaña de Cáceres está barajando cerrar al público el Santuario de la patrona de lunes a viernes para ahorrar en el mantenimiento que supone tenerlo abierto a las visitas y debido a la situación económica de la hermandad, que ha visto disminuidos sus ingresos con la anulación del Novenario y otras fuentes de ingresos.

A través de una nota de prensa, la directiva de la cofradía ha informado que las arcas "están sufriendo un deterioro más que considerable en su financiación", ya que algunos gastos que tiene "son difíciles de soportar" sin los ingresos que produce el citado Novenario y la Bajada de la Virgen a la ciudad.

En concreto, esos gastos se derivan de que el templo está abierto todos los días durante muchas horas, lo que acarrea unos gastos "imposibles de soportar en los tiempos que venimos atravesando", como son las nóminas y seguros del personal que trabaja allí, la adquisición de flores, o el alto consumo de luz que se produce al mantener la fachada del Santuario y su entorno alumbrada parte de la noche, o el mantenimiento del edificio en general.

Por ello, la Junta de Gobierno está evaluando la posibilidad de mantener "más tiempo de lo deseado el Santuario cerrado, hasta que estos difíciles momentos terminen, para aminorar gastos". No obstante, esta situación de cierre parcial "no se daría nunca los fines de semana ni vísperas de festivo o festivos, a no ser por causa mayor".

A este respecto, la cofradía ha asegurado que debido a la situación de pandemia del Covid-19, las visitas al Santuario se han visto reducidas "en un grado inimaginable", tanto de turismo como de ciudadanos cacereños, con lo cual la situación económica que soporta la Cofradía a nivel de gastos "resulta inviable", debido a que los ingresos son "casi nulos" y se limitan a las cuotas de los hermanos (12 euros al año), los veleros o las colectas en las misas.

"Queremos expresar que hay un cierto pensamiento en la ciudadanía de que nuestra Cofradía tiene mucho dinero, y no es así; lo que sí es cierto es que posee un rico patrimonio, fruto de muchos años de donaciones de los devotos cacereños y no cacereños y que, desde luego, queremos preservar para la historia. Pero dicho patrimonio no se puede convertir en dinero para poder sufragar los gastos de la Cofradía, que cada día son más numerosos", ha recalcado la directiva.

Al mismo tiempo, la decisión de si se cierra de forma parcial el Santuario se comunicará a los cacereños "en fechas próximas", así como otras medidas excepcionales que se tomarán, o la posibilidad de realizar alguna captación económica voluntaria para incrementar los ingresos.

"Desde la Junta de Gobierno queremos expresar que siempre hemos trabajado y trabajaremos sin descanso para que los cacereños y foráneos que acudan puedan visitar a la patrona en las mejores condiciones posibles. Os pedimos vuestra ayuda y colaboración para que esto suceda", concluye la nota.