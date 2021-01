Mateos: El Gobierno de Cáceres "no da la talla y no hace nada mientras la ciudad agoniza"

Ep.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha criticado al Gobierno local por su gestión en el pasado 2020 tanto a nivel social, como económico y de infraestructuras, y ha dicho que "no da la talla" y "no hace nada mientras la ciudad agoniza".

Por ello, cree que 2021 "puede ser un año aún peor" para la ciudad porque Luis Salaya es "el alcalde desaparecido".

Mateos ha realizado este lunes un balance del actual equipo de Gobierno del que ha dicho que "no ha cumplido ni las grandes promesas electorales del PSOE, ni la mayor parte de las infraestructuras anunciadas", y ha añadido que "los cacereños han echado en falta a un Gobierno que les ayudara a salir de la difícil situación sanitaria y económica".

"Salaya ha sido el alcalde desaparecido", ha sentenciado. Así, ha recordado que 2020 comenzó con un retraso de tres meses en aprobar el presupuesto municipal, con todo lo que ello conlleva de "retraso en los pagos, retraso en las obras, retraso en las ayudas, retraso en la puesta en marcha de políticas sociales, etc".

"Cáceres agoniza mientras Salaya no hace nada" y "la ciudad se muere lentamente", ha recalcado Mateos, que ha criticado que ahora mismo no se dispone de un Presupuesto municipal para 2021 porque el Gobierno local "no es capaz ni de cuadrar las cuentas, ni de llevar a cabo ni de presupuestar iniciativas que ayuden a todos los sectores que los están pasando mal y a salir de esta dramática situación".

En relación a las ayudas de un millón de euros a pymes y autónomos que se estipularon para paliar la crisis económica provocada por la pandemia, Mateos ha indicado que se ha dejado fuera al 71% del sector productivo de la ciudad, al que no han llegado las subvenciones.

Y es que de las 2.200 solicitudes presentadas y según el BOP del 30 de diciembre, únicamente se han concedido 673, lo que supone que solo un 29% de los autónomos y comerciantes que pidieron al consistorio una ayuda la han recibido.

También ha arremetido contra la gestión para ayudar al pequeño comercio ya que las iniciativas "llegan tarde y mal", y ha recordado que el PP pidió "hasta en diez ocasiones" que se suprimiera la tasa de terrazas a los hosteleros y, a finales de año "por fin" el Gobierno local rectificó "después de numerosas contradicciones".

"Por todo ello, pedimos a Salaya que vuelva a la realidad, que se ponga las pilas y que deje de estar desaparecido. Que salga a la calle y escuche a los cacereños y que defienda a Cáceres por encima de todo, ya que es a ellos a quienes tiene que rendir cuentas y no ante Vara y al PSOE de Mérida", ha sentenciado Mateos.

EL AÑO DE LOS "INCUMPLIMIENTOS"

El PP ha recordado también en rueda de prensa que el Gobierno local no ha sacado adelante las obras comprometidas con los barrios cacereños y con las asociaciones de vecinos, por lo que 2020 "ha sido el año de los incumplimientos", porque el equipo de Gobierno "no ha sabido estar a la altura de la situación".

También se ha referido al "silencio" del alcalde cacereño que "no ha sido capaz de demandar a Vara y a Vergeles más recursos sanitarios" para la ciudad.

"Ni siquiera les ha exigido que restaurara aquellos servicios sanitarios que nos han robado y que nos han quitado a lo largo del año pasado", ha recalcado Mateos.

"Ha sido un año en el que el Gobierno de Salaya ha estado a verlas venir, le ha faltado estar a la altura de las circunstancias, y le ha faltado defender los intereses de los cacereños por encima de los del PSOE de Vara", ha insistido Mateos, que ha estado acompañado por la concejala Elena Manzano.

En esta línea, ha insistido en que el Ejecutivo cacereño "vive una realidad que nada tiene que ver con la que está viviendo el resto de los cacereños".

"¿Cómo es posible que ante la nueva situación por la que están pasando los comerciantes y hosteleros cacereños tarden días en recibirlos y no se les haya dado ni una sola solución para este 2021 que acabamos de comenzar?", se ha preguntado el portavoz 'popular'.

"Una vez más, el PSOE llegar tarde y mal cuando hay problemas, y sus políticas han demostrado en este año y medio de Gobierno que ofrecen escasas y malas soluciones", ha añadido, al tiempo que ha recordado que el PP ha presentado "decenas" de propuestas para "ayudar" a los sectores más castigados por la pandemia como los comerciantes, hosteleros, empresarios o al sector de turismo, entre otros.

"Somos conscientes de que lo primero debe ser la salud en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, pero eso no es justificación para seguir dejando en la estacada a los comerciantes y a los hosteleros de nuestra ciudad", ha subrayado Mateos, que ha concluido que "Salaya está confundiendo que no iban a dejar a nadie atrás, por llevarse a todos por delante".