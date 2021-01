Salaya: "Ciertas conductas" en Navidad pasarán "factura dura" en hospitalizaciones

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha alertado este lunes de que "ciertas conductas" que se han producido durante la Navidad por parte de algunos ciudadanos, pasarán una "factura dura en hospitalizaciones" debido al contagio de coronavirus.



"No deja de ser duro saber que todos conocíamos a lo que conducían ciertas conductas y aún así las hemos mantenido", ha señalado el alcalde de Cáceres, añadiendo que se evaluarán los datos de contagios para ver si se adoptan nuevas medidas.



En cualquier caso, Salaya ya considerado que en la capital cacereña se ha producido un "cumplimiento razonable" de las medidas antiCovid pues, "ha habido muchas intervenciones durante los últimos días, muchas han tenido que ver con el consumo de alcohol en la vía pública y también con incumplimientos en locales de hostelería, pero no ha sido ni parecido a lo que pasaría cualquier otro año".



Ha reiterado que los datos de contagios en la ciudad son negativos y no tiene una buena posición, aunque en ese sentido, el alcalde ha señalado que "es cierto que no es un problema que está sucediendo sólo en Cáceres sino que sucede también en el resto de Extremadura y en toda España".



"Pero no por ello es menos dramático, que sepamos que ciertas conductas nos llevan a una situación así", ha incidido Salaya, quien ha avanzaado que este martes la Junta de Extremadura evaluará los datos y la posibilidad de nuevas medidas, tal y como le ha indicado el consejero de Sanidad, José María Vergeles.



En ese sentido, Salaya ha explicado que, en el Ayuntamiento de Cáceres, están "abiertos a cualquier propuesta que haga la Junta" pues, su política "es hacer lo que sea necesario para frenar esto".



Finalmente, ha recordado que las Casas de Cultura, las bibliotecas municipales y las pistas deportivas de la ciudad están cerradas, mientras que "las actividades al aire libre y en parques infantiles se están manteniendo porque hoy sabemos más que hace unos meses, y las decisiones las tenemos que tomar pensando en que tengan rigor científico también", y les dicen que "se producen muy pocos contagios, ni los parques ni las actividades al aire libre son un espacio de especial incidencia".