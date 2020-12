Cs Cáceres pide al Gobierno Local que presente borrador de los presupuestos municipales

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, ha reclamado al equipo de Gobierno que presente "de una vez por todas" el borrador del presupuesto de 2021.

Preciados entiende que 2020 "no ha sido un año normal" pero considera que "a estas alturas" ya debería estar elaborado el borrador, teniendo en cuenta, además, que ya se conocen las transferencias del Estado y también las cuestiones que han sido aprobadas en comisiones y Pleno que le afectan, como la supresión de las tasas de terrazas para 2021.

"Por tanto, saben que hay determinados ingresos con los que no va a contar, lo que le va a permitir al menos tener una previsión de ese presupuesto equilibrado", ha incidido la portavoz, que insiste en que "no hay ninguna razón" para que el equipo de Gobierno no haya confeccionado el borrador, informa Cs en nota de prensa.

Preciados ha recordado que el mes de enero debería comenzar ya con una aprobación del presupuesto y ha advertido de que no se puede repetir la "demora" que sufrió el año pasado cuando se aprobó en abril de forma "injustificada", porque hay previsiones de partidas y proyectos de ejecución que están contemplados como una anualidad y, mientras se aprueba el presupuesto en comisión y Pleno, se va un trimestre, "lo que se traduce en una falta y vacio de gestión presupuestaria y política".

Asimismo, Cs ha reclamado que el equipo de Gobierno elabore un presupuesto con ""proyectos serios" y que "generen posibilidades reales para la ciudad", debido a la merma económica que ha provocado la pandemia, y para que la ciudad "no se paralice".

Preciados ha recalcado que para que el presupuesto entrara en vigor a principios de año se tendría que haber aprobado inicialmente ya en el Pleno porque después tiene que ir a exposición pública y resolver las alegaciones, por lo que todo esto tendría que ser antes del 31 de diciembre, para iniciar 2021 con el nuevo presupuesto y "no tener que prorrogar temporalmente las cuentas de 2020".

También ha recordado que no tener el presupuesto conlleva un retraso en los presupuestos participativos porque estos deberían tener una partida "perfectamente designada" en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Cáceres.