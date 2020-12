IMAS Cáceres duplica en 2020 familias atendidas y la cantidad asignada a ayudas sociales

Ep.

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres ha duplicado en 2020 tanto el número de familias atendidas como la cantidad asignada a las ayudas prestadas, de manera que un total de 2.045 familias han necesitado atención social, lo que supone un 126% más que en 2019, y se han invertido 882.634 euros, el doble que el año pasado.



Este aumento de las ayudas, provocado por la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, ha supuesto que el organismo autónomo comenzara el año con un presupuesto inicial de 3,48 millones de euros y lo acabe con casi 5 millones, lo que supone un aumento de 1,45 millones de euros sobre lo presupuestado para el ejercicio actual en subvenciones y otros gastos derivados del funcionamiento.



De todas esas ayudas más del 60% han ido a parar al pago de alquileres de viviendas, hipotecas o suministros de luz, agua o gas. La segunda necesidad que se ha cubierto desde el IMAS ha sido la dotación de productos de higiene, ropa y calzado, mientras que los productos de alimentación ocupa el tercer lugar de las peticiones ya que el mayor volumen de reparto de alimentos entre familias necesitadas lo desarrollan otras organizaciones en la ciudad.



Los datos los ha dado a conocer este miércoles el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, junto a la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, y el director del IMAS, Juan Solo de Zaldívar, quienes han destacado el "enorme esfuerzo" que ha realizado la plantilla del IMAS compuesta, entre personal propio y adscrito, por 135 profesionales (36 fijos y 99 laborales temporales).



Entre los servicios prestados se encuentra el de teleasistencia domiciliaria que se ha prestado a un total de 902 personas, de las que 203 usuarios la han recibido a través de una gestión directa de personas contratadas por el programa Empleo Experiencia; 345 por los servicios de la empresa Eulem, y 354 personas a través de la empresa Domus, cuyo contrato finaliza el 19 de enero de 2021.



El IMAS ha puesto en marcha también este año tres nuevos servicios dirigidos a personas mayores que no se habían prestado antes como el de terapia ocupacional y estimulación cognitiva, que ha realizado 272 atenciones; el de apoyo psicológico, con 199 servicios prestados; y el de podología, del que se han llevado a cabo 180 servicios.



Asimismo, con las personas mayores se han desarrollado cursos de entrenamiento para la memoria; talleres de promoción cultural, creativa y artística, y actividades formativas de nuevas tecnologías en centros municipales, así como clases de estimulación cognitiva que han recibido 80 personas de forma telemática debido al confinamiento de marzo a junio.



A lo largo de estos meses desde marzo, se han repartido 10.000 mascarillas entre asociaciones y colectivos de personas mayores en todos los barrios de la ciudad.



En cuanto a los menores, se han desarrollado programas de animación comunitaria, que han llegado a 196 usuarios, y se ha llevado a cabo el programa de atención a menores vulnerables, financiado por la Junta de Extremadura, que ha llegado a 573 menores de 352 familias a las que se les ha proporcionado el servicio de comedor de los centros educativos mientras estos permanecieron cerrados.



También se ha aprobado el Plan de Inclusión de Cáceres y se ha elaborado un borrador del Plan de Prevención del Suicidio. Con las personas sin hogar se ha puesto en marcha el protocolo de la Ola de Frío que ha atendido a 23 personas en el centro de emergencia social, y unas 70 familias acuden al comedor social de las Hermanas de la Caridad, que recibe 15.000 euros de financiación municipal y que ha ofrecido un total de 14.251 comidas.



El IMAS ha colaborado también con RedCor, una organización de voluntariado civil que surgió en la ciudad para prestar servicio a los más vulnerables de la crisis, y se ha dado apoyo a personas inmigrantes en colaboración con otras ongs, a las que se les ha concedido un importe máximo de 6.000 euros para atender las diferentes circunstancias sociales de estas personas sobrevenidas por la crisis sociosanitaria.



En el ámbito de la violencia de género se han realizado 327 atenciones, tanto de manera presencial como telefónica, y se ha puesto en marcha un proceso participativo de diagnóstico de género de la ciudad con un coste de 6.897 euros. En ayudas a la conciliación familiar se han gestionado 60.000 euros que han ido a parar de forma directa a 17 familias de la ciudad de Cáceres, y de forma indirectas a negocios por la contratación de los recursos en ludotecas, guarderías, etc.



Finalmente, se ha participado en diversos actos conmemorativos como el Día Internacional de la Mujer -8M- con la campaña 'Si no te dice sí es no, Cáceres libre de acoso sexista', o el 25N con un concurso de audiovisuales. También se ha solicitado la subvención del IMEX de fondos del pacto de estado, con un importe de 23.250 euros que irán destinados a la realización de talleres de igualdad y prevención de la violencia de género en los 26 centros educativos de la ciudad.



GASTO SOCIAL POR HABITANTE



A pesar de todo este "esfuerzo" de recursos humanos y económicos que ha realizado el IMAS de Cáceres, la ciudad junto a Badajoz se encuentran entre las capitales de provincia españolas consideradas como "pobres" o "precarias" en Servicios Sociales, según un estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ya que se invierte menos de 45,74 euros por habitante al año.



Al ser preguntado por esta cuestión, el alcalde ha explicado que este informe, realizado con los datos de 2019, recoge "solo" el gasto que se realiza desde el IMAS pero no computa otras inversiones sociales desde las diferentes áreas del Ayuntamiento que también trabajan con colectivos vulnerables como mujeres, jóvenes, etc.



Salaya ha defendido que Cáceres en total invierte más de 50 euros al año por habitante en gasto social si se suman todas las áreas municipales, aunque ha reconocido que "es necesario seguir aumentando el gasto social" para atender las necesidades de las familias más necesitadas.