Salaya trasladará a Vergeles la necesidad de adoptar medidas "más contundentes" en Cáceres

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, va a trasladar al consejero de Sanidad, José María Vergeles, la necesidad de adoptar medidas "más contundentes" en la ciudad debido a la evolución de la pandemia y al aumento de contagios, que superan los 514 casos en los últimos siete días. Y es que este pasado martes se han notificado 87 contagios por coronavirus en la capital cacereña.



Salaya ha recordado que las medidas adoptadas el pasado sábado "no están dando buenos resultados" por lo que cree que habrá que adoptar más restricciones para detener los contagios, y así se lo trasladará al responsable regional de Sanidad con el que habla "todos los días" y "comparte la preocupación por la evolución de los datos", ha subrayado.



En una rueda de prensa de balance de las actuaciones del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), el alcalde ha vuelto a mostrar su preocupación "general" por la situación de Covid en la ciudad, en la que el ascenso de casos "no se detiene".



"Nos preocupa que la tendencia no es buena y no estamos viendo buenos resultados, de momento, en las medidas que se adoptaron y, efectivamente, aunque habrá que evaluarlas a los siete días, todo parece apuntar a que vamos a necesitar medidas más contundentes en las próximas semanas", ha dicho el regidor.



Asimismo se ha referido a la disposición del Ayuntamiento de Cáceres para asumir las medidas que "sean necesarias". "Siempre recordamos a la Junta de Extremadura y a las administraciones sanitarias competentes que no regateamos medidas y no peleamos por tener medidas más flexibles, sino todo lo contrario porque ponemos a disposición todos los medios municipales para aplicar las medidas que sean necesarias", ha incidido Salaya.



En este sentido, ha explicado que incluso en el ámbito económico, que es el que puede resultar más perjudicado por las medidas, "una situación como la que tenemos de Covid acaba saliendo más cara y acaba provocando mucho más sufrimiento económico que las propias medidas si no se toman", ha concluido.