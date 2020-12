Cs Cáceres demanda que se acometa asfaltado integral de la Ronda de San Francisco

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, ha mostrado su apoyo a la demanda de la Asociación de Vecinos de Llopis-Ivorra sobre la necesidad de acometer el asfaltado integral de la Ronda de san Francisco.

Ciudadanos ya solicitó esta demanda al equipo de Gobierno tras visitar el barrio con la presidenta de la Asociación de Vecinos Puente de San Francisco, Manoli Domínguez, que puso de manifiesto que "tiene muchos socavones entre la glorieta de San Francisco y el Hospital San Pedro de Alcántara".

Se trata de una zona muy transitada ya que se encuentran edificios como el Hospital San Pedro de Alcántara, la Casa de la Mujer o el Palacio de Justicia, y "son muchas las personas que van allí lo que supone un importante volumen de tráfico".

"Y no basta con echar remiendos, sino que, como plantea dicha asociación, se debe acometer un asfaltado integral, porque no basta con echar un remiendo y ya está, como se ha estado haciendo hasta ahora, esta no es la solución ante el estado que presenta", ha insistido la portavoz de la formación naranja.

Según Preciados, "esto es una muestra más de la falta de interés del equipo de Gobierno por los barrios, que tienen muchas necesidades", tal y como han indicado los representantes vecinales en las reuniones que ha mantenido Cs con ellos.

La prueba de este "olvido" es, según Preciados, que siguen sin convocarse los Consejos de Distrito, que es el "primer paso" para la elaboración de los presupuestos participativos con las propuestas de los vecinos de los diferentes barrios.