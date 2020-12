Construcción de 2 proyectos fotovoltaicos en Cáceres creará 1.100 empleos"directos"

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha anunciado que la construcción de los dos proyectos fotovoltaicos Los Arenales previstos en la ciudad, y cuyas obras comenzarán "en breve", creará unos 1.100 puestos de trabajo "ciertos y directos" en "el pico más alto de empleo", aunque después la cifra permanente rondará los 50 puestos de trabajo.



Salaya ha mantenido este martes una reunión con los responsables de estos dos proyectos de Iberdrola y la empresa extremeña Alter Enersum, que invertirán 98 y 56 millones de euros, respectivamente. Las obras de construcción de ambas plantas abarcarán tres años y a ellas se unirá la fotovoltaica promovida por Ecoenergías del Guadiana, que prevé ubicarse en el polígono ganadero, y varias plantas más pequeñas.



"Esperemos que esto pueda seguir desarrollándose para que Cáceres no solo tenga un crecimiento económico en torno a la fotovoltaica sino también en el Centro de Almacenamiento de Energía que prevé instalar el Gobierno de España", ha dicho Salaya en declaraciones a los medios antes de la reunión con las empresas, que ha tenido lugar en el Palacio de la Isla.



El regidor espera que haya una creación de empleo mayor en torno a estas energías y que estos proyectos dejen "un valor añadido a la ciudad más allá del momento puntual de la creación de las fotovoltaicas".



En este sentido, se ha referido a la recaudación que estos proyectos ha supuesto para las arcas municipales en cuanto a impuestos y tasas que se ha elevado a 5 millones de euros, lo que suponen 500.000 euros más de lo que se había previsto "por prudencia", ha dicho Salaya, que ha indicado que esta aportación se consignará en los Presupuestos municipales de 2022, ya que se trata de un dinero que va directamente a remanentes y no puede presupuestarse para 2021.



En la reunión que ha mantenido con las empresas se han abordado cuestiones administrativas para poner en marcha los proyectos, como la apertura de las bolsas de empleo en los próximos días, y también se ha hablado de la "importancia" de que la mayor parte de esos puestos de trabajo recaigan en vecinos de Cáceres y "más ahora con la situación económica tan delicada que tenemos", ha dicho el alcalde.



"Es una buena noticia para la ciudad en un momento en el que hace mucha falta", ha recalcado el regidor que ha recordado que desde el Ayuntamiento cacereño se ha trabajado para que la energía fotovoltaica pudiera implantarse en la ciudad a través de una modificación del Plan General Municipal (PGM) que se ha aprobado para facilitar su instalación.



LOS EMPLEOS DE LA MINA SON INCIERTOS



Al ser preguntado por la campaña que ha iniciado la empresa que promueve la mina de litio en la Sierra de la Mosca en la que alude a través de carteles que ha instalado en la ciudad a que se crearán 1.000 puestos de trabajo, Salaya ha señalado que en esta cifra van incluidos los empleos indirector y, en cualquier caso, "la promesa de la mina es de menos puestos de trabajo, más inciertos y con muchas menos garantías.



"No es equiparable", ha recalcado, porque los promotores de la mina en San José de Valdeflórez cuentan que cada empleo directo creará más de dos indirectos, "lo cual es bastante optimista", ha añadido. "En cualquier caso lo que estoy anunciando hoy es que Cáceres tiene alternativas mucho más sostenibles", ha enfatizado en alusión a las plantas fotovoltaicas.



Sobre la obtención por parte de la empresa minera del permiso de investigación concedido por la Junta de Extremadura, ha insistido en que "es muy limitado" porque "en más de dos tercios del terreno les impide las perforaciones".



Así, ha recalcado que "si se mantuviese este criterio en el futuro, la empresa tiene muy difícil la obtención de un permiso de extracción en un terreno en el que ya se han denegado las perforaciones". Otra cosa sería que se le concediese el permiso de explotación. "Entonces tendríamos un problema y sería muy negativo para la ciudad", ha dicho Salaya, añadiendo que, desde el Ayuntamiento, se trabaja para que no lo obtenga.

"Desde luego, en lo que dependa del Ayuntamiento no lo van a obtener si todos los grupos mantienen su posición política", ha concluido.