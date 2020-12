Diputación de Cáceres autoriza un crédito de 30 millones para necesidades de la pandemia

Ep

La Diputación de Cáceres, que ha celebrado este miércoles el último Pleno ordinario del año 2020, ha dado el visto bueno a una operación de crédito de 30 millones de euros que se destinarán a las necesidades derivadas de la pandemia. La sesión, como ha venido siendo habitual a lo largo de la mayor parte del año, se ha celebrado de manera telemática.



Así se ha aprobado por mayoría, con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y en contra del PP, la tramitación anticipada de este préstamo a largo plazo para afrontar los efectos de la crisis sanitaria en los distintos municipios, para lo que la institución provincial recurre a esta operación de crédito a un plazo de 10 años.



El portavoz del equipo de Gobierno, Álvaro Sánchez Cotrina, ha recordado que esta operación es posible esta porque la Diputación de Cáceres "tiene capacidad para hacer frente a la misma debido a su buena situación económica", ya que en 2016 se amortizó toda la deuda que tenía la institución.



"La institución provincial permanecerá al lado de los ayuntamientos y de la ciudadanía en general para afrontar las necesidades que surjan en cada momento, asegurando que no falte una cobertura total", ha recalcado el portavoz que ha insistido en que la diputación cacereña "puede endeudarse porque afronta la situación de una forma saneada y encara la crisis con la posibilidad de ir a ese crédito para poner todos los recursos de la administación al alcance de la ciudadanía y, cuanto antes, pasar esta situación".



Desde Ciudadanos, el diputado provincial Antonio Bohigas ha apoyado esta operación de crédito por entender que "si hay un momento para pedir un crédito es en estos momentos", ha dicho, ya que la pandemia ha azotado a toda la sociedad. Además, ha defendido que la diputación "está lo suficientemente saneada para que eso no sea un compromiso financiero en el futuro".



Mientras, el PP ha votado en contra porque, según ha indicado su portavoz José Ángel Sánchez Juliá, pone de manifiesto que esos 30 millones de euros no irán destinados a las necesidades de los ayuntamientos sino "al funcionamiento de la diputación provincial". "Una institución saneada que cuenta con remanentes de tesorería y que no puede ser gestionada con la imprudencia de un gobierno socialista que seguirá haciendo lo mismo".



Por otro lado, el Pleno ha aprobado un convenio de colaboración que se firmará con la Junta de Extremadura para que sean los organismos autónomos de Recaudación y Gestión Tributaria de las diputaciones provinciales, en régimen de encomienda de gestión, los que se encarguen de los procedimientos sancionadores por incumplimiento de las medidas de salud pública adoptadas como consecuencia de la crisis sanitaria, respecto a las infracciones leves y sus respectivas multas y sanciones.



El convenio se firmará concretamente con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura.



CAZAR EN MONFRAGÜE



Finalmente, los tres grupos políticos han aprobado una moción consensuada para instar al Gobierno de España a modificar la Ley 30/2014 de 3 de diciembre de Parque Nacionales, para que se autorice la caza en estos espacios, entre ellos, el Parque Nacional de Monfragüe.



En concreto, se pide que se permitan "acciones cinegéticas de control de ungulados y que se reglamente para que se pueda llevar a cabo, en caso de necesidad, por sobrepoblación o para controlar el riesgo de transmisión de enfermedades, como la tuberculosis".



En la moción también se insta a la Consejería de Transición Ecológica de la Junta de Extremadura "a establecer un diálogo con los alcaldes de los ayuntamientos afectados y con los propietarios de los terrenos para consensuar, en el seno del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, un Plan de Acción que cuente con el apoyo mayoritario del Patronato".



Para cerrar la última sesión del año, el presidente en funciones, Carlos Carlos Rodríguez, ha agradecido a los diputados y a todo el personal de la casa, "el esfuerzo y el trabajo que han hecho a lo largo de un año muy complicado con situaciones muy duras y que, gracias a ellos, hemos podido estar a la altura para atender todo lo que nos ha venido reclamando la población".