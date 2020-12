El PP critica adjudicación a la baja del Parque de Bomberos de Guadalupe

El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado la baja de más de un 30,8% en la adjudicación de la obra del Parque de Bomberos de Guadalupe, con una bajada de 620.000 euros.

Sánchez Juliá ha pedido al equipo de gobierno que termine con esta situación que pone en peligro la ejecución de las obras, desvirtúa los concursos de licitación pública y acaba con la competitividad. Además, espera que esta reducción tan importante en el presupuesto no suponga un riesgo para la realización de la obra, ni mayores costes en un futuro.

Así, ha advertido al equipo de Gobierno de la institución provincial que van a estar "especialmente vigilantes a esta obra, ya que el único interés es que la construcción del nuevo parque se realice con todas las garantías", ha dicho. A la vez, ha recordado que este Parque de Bomberos se prometió en 2018, y tras años de retrasos, "no queremos que, por una adjudicación a la baja, su puesta en funcionamiento se siga retrasando", ha indiacdo.

Los 'populares' también han recordado que aún quedan por licitar y adjudicar los nuevos Parques de Bomberos de Jarandilla y Trujillo, y esperan que sus adjudicaciones no se realicen también con bajas "desproporcionadas" sobre los presupuestos de licitación.

ABUSO DE BAJAS

El portavoz ha afirmado que, en los últimos meses, la Diputación de Cáceres ha adjudicado 23 contratos con bajas desproporcionadas, "algo incomprensible debido a los problemas que estas situaciones pueden provocar como que no se pueda cumplir con el servicio demandado, que no se cubran las necesidades que demandan las obras, que al final haya obras que no se lleguen a ejecutar o que queden paralizadas a la mitad, que la calidad de la obra se vea seriamente afectada, o incluso sobrecostes que en un futuro se puedan provocar, entre otros peligros".

Además de los problemas que se pueden ocasionar con las bajas en las adjudicaciones de las obras, esta práctica "desvirtúa" los concursos de licitación pública, acaba con la competitividad de las empresas y pone el riesgo la ejecución y desarrollo final de las obras.

Según Sánchez Juliá, "ya existen ejemplos de licitaciones que han tenido que ser objeto de modificados por la adjudicación a la baja, y que finalmente ha costado más dinero a todos los cacereños", como es el ejemplo de la Casa Pereros, que supuso un incremento del 10% sobre el importe de adjudicación.

Por todo ello, el PP en la Diputación de Cáceres ha pedido al PSOE que cese este tipo de actuaciones, que tome las medidas necesarias para que estas bajas no afecten a las obras ni al bolsillo de todos los cacereños, y para que "no se vuelvan a repetir, con el objetivo de garantizar las mejores calidades y condiciones a los proyectos y a los profesionales que cumplen con la normativa sin poner en riesgo a nada ni a nadie".