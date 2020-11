Cáceres recibirá a Reyes Magos en 3 globos aerostáticos y niños puedan verlos desde casa

Ep

Cáceres recibirá a los Reyes Magos en tres globos aerostáticos que sobrevolarán la ciudad entre el 3 y el 6 de enero de 2021 ya que, debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia, se ha decidido sustituir la tradicional cabalgata por este paseo por los cielos que disfrutarán Melchor, Gaspar y Baltasar, si las condiciones climatológicas lo permiten.



La fecha y la hora exacta de esta cabalgata aérea no se sabe todavía a la espera de conocer las previsiones del tiempo, pero se avisará con antelación por diferentes medios para que todos los niños puedan asomarse a sus ventanas y ver pasar a sus majestades de Oriente. La idea es que se eviten aglomeraciones pero no se pierda la tradición de la cabalgata.



Además, se realizará una importante producción audiovisual de la llegada de los Reyes Magos y su visita a la ciudad desde las alturas para que los vídeos puedan verse a través de una página web (reyesmagosdecaceres.com) y de redes sociales que Melchor, Gaspar y Baltasar tendrán disponibles en la capital cacereña con sus propios perfiles.



El día 5 de enero, a las 19,00 horas, los más pequeños podrán conectar con los Reyes Magos en directo desde el "almacén real", donde estarán organizando todos los regalos que repartirán esa misma noche, y los niños y niñas que quieran preguntar algo podrán hacerlo, a través del correo reyesmagosdecaceres@gmail.com.



MANTENER LA ILUSIÓN



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha anunciado este jueves esta novedad de la programación navideña que ha diseñado el Ayuntamiento cacereño ha diseñado para que mayores y pequeños puedan disfrutar de estas fechas lo mejor posible, teniendo en cuenta la situación sanitaria. "Se trata de mantener viva la ilusión de los niños pese a estas terribles circunstancias", ha asegurado el regidor.



Para ello, se han organizado más de 50 actividades de carácter cultural, deportivo y social que se llevarán a cabo en varios barrios de la ciudad y con todas las medidas de seguridad decretadas por las autoridades sanitarias, como las visitas al Belén municipal, que se instalará como siempre en el Palacio de la Isla, o el Mercado Navideño, que contará con una treintena de puestos de artesanos en la Plaza Mayor.



Rutas guiadas por la ciudad (los días 12, 19 y 26 de diciembre y 2 de enero); paseos en bicicleta con salida desde la Plaza Mayor o visitas teatralizadas (el 19 y 26 de diciembre, y el 5 de enero) son algunas de las propuestas deportivas.



Animación en barrios con 'Cáceresshow' en Aldea Moret, La Mejostilla, El Junquillo, Casa Plata y la Plaza Mayor; teatro infantil en barriadas; presentaciones de libros; cuentacuentos para los más pequeños en el Ateneo durante seis domingos a las 12,00 horas; el Danzamaratón en el Gran Teatro y un espectáculo de magia con Jorge Luengo, configuran el programa que incluye también varios conciertos.



Por ejemplo, el grupo El Redoble actuará el 6 de diciembre en el Foro de los Balbos; la Coral Impulso lo hará el 12 de diciembre en la Iglesia de San Francisco Javier, a las 19,00 horas; el grupo de guitarras del Conservatorio de Música actuará el mismo día a las 13,00 horas, y la Banda Municipal ofrecerá dos conciertos, uno el 5 de diciembre, y otro el 19.



El presupuesto del programa de Navidad es de 64.417 euros, con fondos procedentes de varias concejalías como Cultura y Festejos, Participación Ciudadana y Turismo.



El programa con todas las actividades no se editará este año en papel como medida preventiva pero se podrá consultar en la página web en la que también se dispondrá de una carta "interactica" para los Reyes Magos, que atenderán las peticiones de los niños.



Respecto a la posibilidad de que algunos barrios organicen cabalgatas de Reyes en el formato tradicional, el alcalde ha anunciado que "no se van a autorizar" porque cualquier evento navideño que se haga debe contar con un informe de seguridad para valorar cada actuación.



En cuanto al Mercado Navideño en la Plaza Mayor, contará con más de una treintena de puestos de artesanos y se podrá visitar desde el 4 de diciembre con medidas de seguridad como aforos limitados e itinerarios fijados. El presupuesto es de unos 37.000 euros.



Sobre el encendido de la decoración navideña, que se adelanta a este viernes, día 27 de noviembre, para incentivar el consumo en el comercio local, el alcalde ha explicado que se contará con un grupo de niños de un proyecto de robótica de la academia Okola, que han diseñado un sistema programable que se activará de forma automática desde el salón de Plenos del edificio consistorial.