Gobierno Cáceres enmendará PGEx 2021, aunque valora positivamente proyectos para ciudad

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha anunciado que el grupo municipal del PSOE planteará algunas enmiendas al borrador de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para que se incluyan proyectos para la ciudad que no están contemplados en el documento aunque no ha avanzado cuáles serían porque ahora se está "analizando de forma pormenorizada" el borrador.



Licerán ha recalcado que el Gobierno cacereño "siempre ha sido reivindicativo" en relación a las inversiones regionales en la ciudad, por lo que se trabajará en "posibles" enmiendas para presentarlas a través de los diputados del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura.



"Pero no queremos vender humo ni grandes partidas que nunca terminan de ejecutar, lo que queremos es que se presupueste lo que se va a poder ejecutar durante este año para no generar falsas expectativas en la ciudadanía", ha dicho este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



Así ha recordado que el borrador recoge un millón de euros para la redacción del proyecto de la segunda fase del Hospital Universitario; cinco millones para acabar la primera fase de la Ronda Sureste, y 500.000 euros para la redacción del proyecto del segundo tramo de la Ronda Sureste, que incluirá el vial de acceso al barrio de La Cañada.

También está prevista una partida de 60.000 euros para la redacción del proyecto de la reforma de la avenida Héroes de Baler que, según ha dicho Licerán, "se licitará antes de final de este año". El portavoz ha resaltado que el proyecto, que se ejecutará durante el próximo año, se ha realizado a través de un proceso participativo en el que los vecinos han aportado sus propuestas para mejorar esta vía de acceso a varios barrios, y que se prevé una inversión plurianual de 800.000 euros para la ejecución de la obra.



En políticas sociales, ha valorado que se consignen 60.000 euros para la lucha contra la violencia de género, así como los 500.000 euros destinados a la reforma de la residencia universitaria de El Cuartillo, o los 100.000 euros para cambios en la eficiencia energética en la ciudad.



AERÓDROMO



También se ha referido a los 10.000 euros que se recogen para el proyecto del aeródromo del que ha dicho que "lo importante es lo que se pueda ejecutar", ya que mientras no se tenga la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no se puede iniciar ningún tipo de proyecto.



"Lo importante es que sigue ahí para demostrar el compromiso de la Junta con este proyecto, pero me daría igual si se presupuestara con tres millones de euros si al final no se va a poder resolver porque no está la DIA", ha insistido.



En general, Licerán ha dicho que los PGEx vienen enfocados a poner en el centro a las personas que peor lo están pasando con la crisis sanitaria y a las empresas, ya que 7 de cada 10 euros van destinados a políticas sociales con ayudas para colectivos vulnerable, y ha destacado el incremento de la partida de Sanidad en 400 millones sobre el presupuesto presentado en su día por el Gobierno regional del PP.



"La línea de estos Presupuestos es correcta porque afronta la crisis de una manera muy diferente a como la afrontó en 2011 el PP porque evita esos recortes, ya que son expansivos y crecen, y son importantes porque, en vez de restringir derechos, lo que hacen es ayudar a las personas y acompañarlas", ha concluido.