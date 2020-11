Ayuntamiento Cáceres pide a Junta que reclame fondos UE para 2 fase Hospital Universitario

Ep

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves por unanimidad de todos los grupos políticos y concejales no adscritos una moción presentada por el PP para instar a la Junta de Extremadura a que solicite los próximos fondos de Reactivación de la Unión Europea (React-EU) para la construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, que tiene un coste estimado de unos 130 millones de euros.



El portavoz del PP, Rafael Mateos, ha pedido a la Corporación cacereña "hacer un frente común para reivindicar una necesidad de la ciudad", al tiempo que ha recordado las deficiencias de la sanidad cacereña y la situación del centro hospitalario del cual ha dicho que ofrece una "asistencia ambulatoria".



En el transcurso del debate, se ha reprochado a los 'populares' el retraso que acumularon las obras del hospital en la legislatura en la que el PP gobernó en la Junta de Extremadura pero, la propuesta ha logrado el consenso de todos los concejales que creen prioritario que concluyan las obras en el nuevo hospital y que éstas pueden ser financiadas por los nuevos fondos que Europa pondrá a disposición de los países miembros para infraestructuras sanitarias.



También ha salido adelante, con los votos a favor de todos los grupos políticos y concejales no adscritos menos el PP, una moción de Unidas Podemos para reclamar al Gobierno de la Junta de Extremadura que limite la actividad de las casas de apuestas en la región.

El PSOE ha presentado una enmienda para que también se inste al Gobierno nacional a que regule el juego online, ya que es esta vía la que más ha crecido entre los jóvenes y supone un problema de ludopatía en este colectivo.



La moción presentada por los ediles no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz sobre la implantación de un área de estacionamiento regulado de autocaravanas en la ciudad también ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos políticos y la abstención de Ciudadanos.



La idea es que se aprovechen las infraestructuras actuales de la zona de Valhondo y que esta obra la financie la Diputación de Cáceres, una cuestión que se recoge en el acuerdo que han firmado este jueves el PSOE y Ciudadanos en la institución provincial para que se incluya en sus Presupuestos de 2021 una asignación de 200.000 euros destinada a tal fin.



VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y MINA DE LITIO



Por otra parte, el Pleno ordinario de noviembre ha rechazado una moción presentada por Ciudadanos (Cs) para favorecer el uso del vehículo eléctrico en la ciudad, y en la que se pedía el incremento de los puntos de recarga en zonas estratégicas y parkings municipales, o el estacionamiento gratuito en zona azul para estos vehículos, entre otras cuestiones.

La moción ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE, Unidas Podemos y los concejales no adscritos, mientras que Cs y PP la han apoyado.



El portavoz del PSOE, Andrés Licerán, ha tachado de "desafortunada" la presentación de la moción cuando se ha conocido que el exdirigente regional de Cs, Cayetano Polo, ha sido contratado por la empresa que promueve la construcción de una mina de litio en la Sierra de la Mosca, material que se utiliza para la construcción de baterías de los coches eléctricos.



Licerán ha afeado también que el texto de la moción de la formación naranja sea un 'copia y pega' de la que presentó Cs el año 2017 en Las Rozas (Madrid), al tiempo que ha avanzado que muchos de los puntos que recoge la moción ya están en marcha en la ciudad y ha avanzado que, de cara a la reforma de la ordenanza de la zona azul, se prevé que los vehículos eléctricos puedan estacionar de forma gratuita aunque se limitará el tiempo de estacionamiento.



El concejal no adscrito Francisco Alcántara, que confluyó a las elecciones en las listas de Cs, ha incidido en que la presentación de esta moción es "inoportuna" por la contratación de Cayetano Polo por parte de Infinity Lithium. Alcántara ha dudado de si la moción ha surgido del grupo municipal de la formación naranja y ha tachado de "error mayúsculo" la presentación de esta moción.



En las filas de Cs, el concejal Antonio Bohigas ha defendido la moción que su grupo ha presentado para fomentar el uso del vehículo eléctrico en la ciudad, y ha manifestado su malestar por que se desconfíe de otros intereses por parte de la formación. "No duden de mi personalmente", ha indicado Bohigas, que ha dicho que le "duele" que se dude de la intencionalidad de esta moción.



El PP sí ha apoyado la propuesta porque, como ha dicho el concejal Domingo Expósito, la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos es "insuficiente" en la ciudad y considera que esta moción es "sensible" al fomento del uso de vehículos menos contaminantes. "Esto no tiene nada que ver con la mina ni con los problemas de ciertas formaciones sino con ofrecer un mejor servicio a los cacereños y a los visitantes", ha zanjado.



Desde Unidas Podemos (UP), el concejal, Raúl Martín, ha defendido un nuevo modelo sostenible de movilidad en la ciudad pero ha tachado la moción de "superflua", porque a su entender lo que hay que hacer es limitar el uso del automóvil y no fomentarlo.



OTROS ASUNTOS



En la sesión plenaria, también ha salido adelante con los votos en contra del PP y Ciudadanos el expediente de modificación presupuestaria relativo a la subvención que el Consistorio aporta al Consorcio Gran Teatro por 119.136 euros para la celebración del festival Womad y que, al suspenderse la edición de este año, se destinará a la realización de obras de mantenimiento y mejora de las infraestructuras del edificio del teatro cacereño.



Igualmente, se ha dado luz verde a la modificación del contrato de la concesión del servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria de Conyser, que se incrementa en más de 100.000 euros, para hacerse cargo de la limpieza de las nuevas áreas caninas de la ciudad.



La moción que habían presentado conjuntamente el PSOE, Unidas Podemos por Cáceres y el concejal no adscrito Teófilo Amores, en relación al 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género, se ha retirado del orden del día para hacer prevalecer el consenso en este tema y porque el Manifiesto del 25N elaborado por el Consejo de la Mujer recoge todo lo que se planteaba en la moción.