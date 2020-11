En el Puente de los Santos, Cáceres registra 130 denuncias por incumplir normas sanitarias

Ep

La Policía Local de Cáceres ha interpuesto un total de 130 propuestas de sanción, desde el pasado viernes hasta el lunes, coincidiendo con el pasado puente de Todos los Santos, por incumplir las normas sanitarias decretadas para evitar los contagios por coronavirus.



De ellas, 50 personas han sido denunciadas por transitar por la ciudad sin justificación después del horario de toque de queda; 35 por mal uso de la mascarilla o por no llevarla puesta; otras 39 multas por estar más de seis personas reunidas en la vía pública o en un domicilio particular, y dos sanciones más a establecimientos hosteleros, uno de ellos por no guardar las distancias y no usar mascarilla los clientes, y otro porque el personal no llevaba mascarilla.



Los datos los ha ofrecido este miércoles el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, que ha explicado que estas cifras, que pueden parecer altas, responden a un endurecimiento de las normas y al trabajo de control de la Policía Local.



No obstante, el regidor ha indicado que este puente de Todos los Santos no ha sido como el anterior del 12 de octubre cuando la ciudad registró un gran número de visitantes. En esta ocasión, al estar las Comunidades Autónomas cerradas de forma perimetral, excepto Extremadura y Galicia, no se han producido afluencia de visitas turísticas.



"No ha sido un buen puente para la hostelería", ha dicho Salaya, a preguntas de los medios sobre este asunto tras la presentación del protocolo de la 'Ola de frío'. "No ha habido especiales problemas más allá de que la situación epidemiológica de la ciudad, pese a ser mucho mejor que la de otras ciudades, no es buena, y hay que seguir bajando los números (de contagios) para evitar medidas más duras", ha incidido.



NO SE CERRARÁN PARQUES INFANTILES



Por otra parte, Salaya ha aclarado que el Ayuntamiento no baraja cerrar ningún parque infantil porque, en estos momentos, no se están produciendo aglomeraciones en estas áreas de juegos y, además, "no hay un solo estudio que acredite contagios en los parques infantiles porque es una actividad al aire libre".



Una de las zonas de juego que ha registrado aglomeraciones en los últimos días ha sido la recién inaugurada en el Parque del Príncipe, pero se hizo un llamamiento a la responsabilidad, y "los propios padres lo han regulado" ya que, cuando veían que se juntaba mucha gente, se marchaban del lugar.



"De momento no nos planteamos otras medidas porque la situación ya no es esa y no es habitual que haya aglomeraciones en parques infantiles, y no esperamos que vuelva a haberlas", ha incidido el regidor, que añade que en la primera ola de la pandemia los parques infantiles se cerraron cuando había "dudas" sobre la transmisión del virus pero ahora "no están siendo un foco de transmisiones".



Respecto a la posibilidad de tomar otras decisiones de restricciones en la ciudad, el alcalde ha asegurado que "no" se van a proponer "medidas concretas" y se aplicarán las que se vayan decretando desde las autoridades sanitarias regionales.



"No es necesario complementar las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma más allá de los usos de las instalaciones municipales que ya están pensados para la situación actual, por lo que no ha hecho falta adaptar el protocolo que se hizo en su día", ha incidido.



Salaya ha recordado que el funcionamiento de los clubes deportivos de base se rige por las normas de la Junta de Extremadura y la función del Ayuntamiento es "garantizar" que se cumplen y "se está haciendo", ya que "los contagios en el deporte, hasta el momento, no parece que sean un gran foco", ha subrayado.

Y ha concluido que "tienen riesgo pero, en los espacios al aire libre, se están desarrollando con toda la normalidad posible en estas circunstancias".