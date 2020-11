El PP pide que se reactive el grupo de trabajo del Hospital de la Montaña de Cáceres

Ep.

El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido que se reactive el grupo de trabajo que se creó para dirimir el futuro del Hospital Nuestra Señora de la Montaña, para que sea en ese ámbito donde se decida el uso que se le dé, al tiempo que ha solicitado que se impulse el proceso de participación ciudadana y el concurso de ideas que se prometió cuando se formó este grupo de trabajo. Sánchez Juliá ha recordado que hace quince días que el PP solicitó por escrito al presidente en funciones de la institución provincial que se reuniera el grupo de trabajo para analizar las diferentes propuestas de uso de este edificio, y no ha obtenido respuesta todavía. Así, ha indicado que debe ser este órgano --formado por representantes de Junta, Diputación y Ayuntamiento-- el que analice las diferentes opciones con la "opinión de los cacereños", y que no se descarte ninguna propuesta, venga del ámbito público o privado. Y es que, como ya se ha informado, la Junta ha anunciado que se trasladarán al edificio los centros de salud Zona Centro y Plaza de Argel, además de mantener el Punto de Atención Continuada (PAC). Asimismo, el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, avanzó que también está previsto que se ubique allí el Conservatorio de Música y el Archivo Provincial. Ante estas propuestas, el PP ha criticado que la diputación está "colonizada" por la Junta, ya que es esta última administración la que está decidiendo qué hacer con un edificio propiedad de la primera y del que los cacereños "tienen mucho que decir". Según ha explicado el portavoz este martes en una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado de su homólogo en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, "no hay nada firme encima de la mesa" respecto al uso que se le dará al edificio. Por ello, ha insistido en que para tomar una decisión definitiva hay que realizar un informe de la situación arquitectónica del inmueble, construido a finales del siglo XIX, y conocer los costes económicos que supondrá la propuesta de la Junta. "Hay que hacer un análisis real", ha subrayado el portavoz que critica a la diputación por "asumir" lo que ha "ordenado" la Junta de Extremadura sin tener en cuenta otras opciones. "Es imprescindible que se reactive el grupo de trabajo como medio para decidir el futuro del hospital provincial", ha aseverado. IMPROVISACIÓN Y BANDAZOS En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz 'popular' en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, que ha criticado a las tres administraciones (Junta, Diputación y Ayuntamiento) por la "improvisación" y la "falta de proyecto" en torno a este asunto, ya que primero se dijo que se trasladaría el PAC y luego que no, y se anunció que el Conservatorio de Música iría a las instalaciones de la Universidad Laboral, y ahora se ha modificado esta decisión. "Se están dando continuos bandazos con este asunto", ha criticado Mateos, que ha reprochado al Consistorio cacereño de "falta de iniciativa" y de no proponer nada para el uso de este edificio, situado en el centro de la ciudad y que, a juicio del PP, debería acoger propuestas que dinamicen la economía local y revitalicen la zona. Según Mateos, la intervención en el Hospital Nuestra Señora de la Montaña debe ser "coherente y pensada" ya que el uso que se le dé "va a configurar la vida de Cáceres" por lo que, a su juicio, "deben ser los cacereños quienes opinen sobre el futuro uso", ha indicado en apoyo al proceso participativo que promueve el PP. "No decimos que sea malo ni bueno darle un uso sanitario, cultural y educativo pero se ha hecho con improvisación y sin proyecto", ha sentenciado el portavoz, que apuesta por "consensuar" el futuro del inmueble con los sectores sociales, económicos y culturales de la ciudad.