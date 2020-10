El TSJEx ratifica el aislamiento de las zonas de Hoyos y Villanueva de la Vera

La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha ratificado las medidas acordadas en el Acuerdo de 16 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece el aislamiento perimetral de las zonas de salud de Hoyos y Villanueva de la Vera, pero excluye a los municipios que dentro de dichas áreas no cuentan con casos positivos de Covid-19.



Por tanto, dentro de la zona de salud de Hoyos, el TSJEx no ratifican las medidas para las localidades de Acebo, Villamiel y Villasbuenas de Gata, mientras que en la zona de Villanueva de la Vera queda excluida Viandar de la Vera por no contar con casos de contagios de coronavirus entre sus habitantes.



Todo ello, según señala la Sala del TSJEx en una nota de prensa, sin perjuicio de las medidas que resultaran aplicables en dichas localidades con carácter previo y general o que puedan adoptarse según la situación epidemiológica.



Asimismo, esta medida de aislamiento perimetral queda ratificada para el municipio de Villanueva del Fresno, así como las restricciones de aforo y las medidas básicas de prevención en materia de salud pública para las localidades de Alcuéscar, Fuente de Cantos y Hornachos.



Además, el auto indica que la Junta de Extremadura deberá comunicar a la Sala Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura cualquier hecho o incidencia que afecte sustancialmente a la ejecución de las medidas ratificadas o que determinen, en su caso, la procedencia de alzarlas.



Cabe destacar que contra esta resolución cabe recurso de reposición en cinco días