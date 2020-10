Cáceres salva el puente del Pilar con una "gran afluencia" visitantes y 80% de ocupación

Ep

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Villar, ha señalado que la ciudad ha registrado una "gran afluencia" de visitantes, durante el pasado puente del Pilar, en el que la ocupación hotelera ha estado por encima del 80%, según los datos de plataformas digitales de reservas.



Aunque los datos no son oficiales, ya que el Gobierno local solo hace públicas las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), Villar ha incidido en que el puente "ha funcionado bien" y la "sensación ha sido positiva" para los empresarios del sector, que han visto cómo sus negocios volvían a resurgir, tanto en restaurantes como en hoteles y guías turísticos, los cuales "han salido todos"..



"Ha sido una alegría para el sector ver ese pequeño atisbo de vieja normalidad que esperamos recuperar pronto", ha señalado este miércoles el concejal a preguntas de los medios sobre este asunto tras la presentación de la nueva página web turística de la capital cacereña.



En este sentido, ha recordado que en la Oficina de Turismo de la Plaza Mayor el sábado se registró una "larga cola", debido también a las normas sanitarias de restricción de aforo de los locales. Unas colas que también se han visto para acceder a otros centros turísticos como la Torre de Bujaco y otros enclaves históricos de la ciudad.



Por ello, Villar ha hecho hincapié en que, "dentro de la situación tan difícil que tenemos", la afluencia de visitantes a la ciudad el pasado fin de semana con el lunes como festivo nacional, "ha sido una alegría", y aunque el año pasado por las mismas fechas hubo lleno total en la ciudad, este año el puente ha sido "un oasis dentro del desierto".



No obstante, ha advertido de que la situación "no es de normalidad" ya que la pandemia ha trastocado los hábitos y ha provocado la "mayor crisis del turismo de la historia", y el futuro del sector "será complicado".



El responsable municipal de Turismo ha lanzado un mensaje de "ánimo" y "coraje" a las empresas turísticas para seguir afrontando las próximas fechas porque "entre todos conseguiremos llegar a la orilla".