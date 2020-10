Cs Cáceres se felicita de que varias calles del centro se van a peatonalizar

El Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Cáceres ha pedido que la peatonalización del centro de la ciudad se extienda a la calle San Antón porque "es un eje cultural que se uniría a las calles de índole comercial". Así lo ha indicado la portavoz de la formación naranja, Raquel Preciados, después de que la Comisión de Seguridad Vial celebrada este miércoles haya aprobado la reorganización del tráfico en varias vías y ampliar la restricción del tráfico en la Ciudad Monumental. Preciados ha recordado que la reorganización del tráfico fue una petición que su grupo realizó en la última comisión de Desarrollo Urbano, "para evitar las imágenes lamentables de vehículos circulando en el casco histórico". "Desde la legislatura anterior nuestro grupo ha apostado por las peatonalizaciones en el centro de la ciudad", ha insistido, al tiempo que ha pedido que "no se dilate en el tiempo" la modificación de la ordenanza que regula el control de accesos por cámaras a la parte antigua. En este mismo ámbito, se ha pedido que se limite la velocidad en la calle Pizarro a 20 kilómetros por hora, y que se coloque una señal en la plaza de la Soledad, en dirección a la calle Hornos, para advertir a los vehículos de que deben aminorar la marcha. También se ha demandado una solución al problema de tráfico a la entrada de la rotonda que configura la plaza de Antonio Canales para que se reduzca la velocidad en esta zona. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Asimismo, Cs se ha abstenido en la votación de la renovación de los miembros del Consejo Económico y Social ya que "no existe paridad", porque de sus 22 miembros (incluidos los suplentes), solo 6 son mujeres. "En el momento actual es muy importante lograr la paridad en las instituciones y órganos consultivos, pero el equipo de Gobierno no ha sido serio a la hora de componerlo en este aspecto", ha criticado Preciados. Como solución se ha propuesto modificar los estatutos, aunque Cs considera que se debería haber hecho antes de la propuesta, porque "no es de recibo que este consejo que se designa con estos nuevos miembros por primera vez en esta legislatura arranque con esta desigualdad", informa la formación en nota de prensa.