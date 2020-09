Plan de Restauración Forestal en El Jerte y La Vera contempla una inversión de 2 millones

Rd./Ep.

La Junta de Extremadura, junto al Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), aportarán unos dos millones de euros para financiar las actuaciones previstas en el Plan de Actuación Forestal desarrollado por la Administración regional para recuperar la zona arrasada por las llamas en el incendio declarado este verano en las comarcas de la Vera y el Jerte.

Así lo ha trasladado este jueves la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, durante el Pleno de la Asamblea regional, donde ha intervenido a petición propia para presentar las principales líneas de actuación que se llevarán a cabo.

La titular extremeña de Desarrollo Rural también ha dado a conocer las acciones que ya han comenzado a desarrollarse para paliar la situación, con carácter de urgencia.

Así pues, García Bernal ha valorado la "gran labor" de todos los que estuvieron trabajando en la extinción del incendio, desde quienes estaban enfrentándose directamente sobre el terreno, los profesionales del Plan INFOEX, de las BRIF, de la UME, el 112, del SEPEI,... hasta el trabajo realizado por el Comité Asesor Técnico del Platercaex formado por Cruz Roja, INFOEX, y Guardia Civil.

En este sentido, ha recordado que el pasado 14 de septiembre se presentó el plan de actuaciones urgentes, donde se han repartido competencias entre la CHT, que actuará en el ámbito hidráulico; la Dirección General de Biodiversidad, que lo hará en los montes de utilidad pública; y la propia Consejería, que actuará sobre el resto del terreno afectado.

FINANCIACIÓN Y PRIMEROS TRABAJOS

De esta forma, según ha recordado, tras la publicación, el 18 de septiembre, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), de la declaración como zona de actuación urgente, empezaron a desarrollarse en el área afectada los trabajos de limpieza de restos vegetales y acumulación de cenizas en los cauces.

También se inició el ‘mulching’, una novedosa técnica que consiste en acolchar paja en zonas de fuerte pendiente con medios aéreos para estabilizar el suelo y mitigar arrastres, tal y como informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

Por tanto, según ha apuntado la consejera, entre otras acciones, se construirán fajinas para corregir el riesgo de erosión hídrica en laderas; albarradas en los cauces, que son estructuras para disminuir la velocidad de arrastre del agua y retener sedimentos; así como diques de mampostería en seco, para retener arrastre de ceniza y evitar escorrentías por las lluvias.

Al mismo tiempo, se construirán cordones de protección, denominados bermas, en las laderas desarboladas con el objeto de controlar la erosión en zonas de elevada pendiente y carentes de vegetación, evitando así pérdida de suelo por el arrastre de finos y cenizas hacia las gargantas cercanas que abastecen de agua a varios municipios.

Finalmente, se cortarán los árboles quemados y se acometerán acciones de regeneración de la cubierta vegetal; se construirán y mantendrán pistas forestales así como otras infraestructuras dañadas por el incendio.

PSOE



Por su parte, el diputado del PSOE Eduardo Béjar ha lamentado la "subjetividad" de algunos grupos de la oposición sobre lo ocurrido en los incendios del norte de Cáceres del pasado mes de agosto y su gestión; y ha afirmado que "si hay que achacar algo a alguien es al pirómano o al incendiario que lo provocó (el incendio en el norte de Cáceres), únicamente".



"Se ha actuado tomando decisiones ya en el pasado que establecieron un nuevo paradigma de política forestal en esta tierra", ha subrayado el socialista, quien ha destacado el "buen trabajo" realizado en dichos fuegos por parte del personal del Infoex y de los responsables políticos "al frente de ese personal".



Béjar ha reconocido también que el fuego en Cabezuela del Valle tiene "todos los visos" de haber sido "intencionado"; y ha subrayado que la Junta tiene en marcha "un plan urgente para actuar" en la zona de los incendios.



El socialista, al mismo tiempo, ha defendido que "Extremadura tiene ahora mejores medios, mejores profesionales, mejor política de gestión forestal" tras la "lección" aprendida de los incendios en la Sierra de Gata hace unos años.



PP



De su lado, la diputada del PP Mercedes Morán tras indicar que Extremadura "es el pulmón de España" por su superficie forestal, ha incidido en que la región no se puede "permitir las pérdidas que provocan los incendios", y ha pedido a la Junta mayores medidas de prevención.



Así, ha criticado que en el plan de actuación en la zona del norte de Cáceres afectada por los incendios este pasado mes de agosto "no se ven iniciativas en repoblación"; y ha lamentado las "debilidades" de la Junta para elaborar una "estrategia eficaz" contra los incendios.



En este sentido, ha incidido en que "para combatir los incendios, además de las tareas de vigilancia, de concienciación, la prevención son fundamentales", y ha criticado que el presupuesto para esta materia haya sido "recortado" en la región en 2020.



Al respecto, ha criticado también que "año tras año bajan los trabajos preventivos porque se presupuestan cada vez menos dinero para estas actuaciones".



CIUDADANOS



Mientras, el presidente de Ciudadanos en la Asamblea, Cayetano Polo, ha incidido en que "durante muchísimos años se ha abandonado la gestión forestal" en la región, pese a ser éste el "mecanismo más potente" que tiene la Administración para luchar contra los incendios, ha dicho.



"La gestión forestal hoy por hoy es inexistente, o al menos muy mejorable" en Extremadura, ha espetado Polo, quien ha lamentado que en los Presupuestos de la región 2020 se destinaba "un euro" a tratamientos selvícolas en los montes.



En este sentido, ha recalcado también que cuando pasan los incendios hay que continuar haciendo "muchas cosas" en los montes para que "el daño sea menor".



UNIDAS POR EXTREMADURA



A su vez, la presidenta de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha preguntado por los "intereses espúreos" que hacen prender, ha dicho, la "mecha" en los incendios forestales, y ha apostado en este sentido por que no se pueda cazar en terrenos quemados durante al menos tres años "para acabar con los intereses económicos que hay detrás de los incendios" en general, ha dicho.



De igual modo, ha reclamado la articulación de una "policía forestal" que se encargase de la investigación de las causas de los incendios, evitando que esta materia se externalice.



Asimismo, ha reclamado mejoras laborales para los trabajadores del Infoex a través del reconocimiento de la categoría de bombero forestal como algo de "justicia"; y también medidas para favorecer la ganadería extensiva como "guarda-bosques".