El Colegio de Médicos de Cáceres alerta del "desbordamiento" de los centros de salud

Ep.

El Colegio de Médicos de Cáceres ha alertado del "desbordamiento" de los centros de salud en esta segunda ola de la pandemia y ha advertido de que ya se han registrado dos contagios entre facultativos, por lo que pide a la población la máxima prudencia como que se mantengan las mascarillas puestas cuando se esté en las terrazas de los establecimientos hosteleros o en las reuniones de amigos y familiares, porque los brotes se están dando en estas situaciones.



Los dos casos de facultativos contagiados lo han hecho en su puesto de trabajo. Cabe recordar que en la primera ola de la pandemia hubo en la provincia de Cáceres un total de 61 médicos afectados, de los que una decena necesitó hospitalización y se produjo el fallecimiento de Sebastián Traba, médico de familia en el Centro de Salud de Nuevo Cáceres.



El presidente del órgano colegial, Carlos Arjona, ha indicado este jueves en rueda de prensa que la situación es "complicada" y prevé que irá empeorando en las próximas semanas. Además, ha alertado de que en la atención primaria faltan medios, por lo que están "desbordados", ya que cada médico debe atender unas 40 llamadas telefónicas y de esas muchas se citan de forma presencial, hay que gestionar las bajas, hacer el seguimiento de los pacientes, etc.



"Cada médico de atención primaria está atendiendo entre consultas telefónicas y presenciales a más de 70 personas y esto llegará un momento en el que no se podrá seguir", ha dicho Arjona, que reconoce que es difícil que cojan el teléfono en los centros de salud porque no se da abasto.



En cuanto a los hospitales extremeños, cada día llegan más casos, lo que implica que los pacientes con otras patologías vean retrasada su atención. De hecho, en el Hospital San Pedro de Alcántara (HSPA) ya se han habilitado tres plantas para los posibles ingresos y se han dispuesto protocolos especiales para aumentar la seguridad. Por ello, ha alertado de que si siguen creciendo el número de ingresados otras intervenciones pueden retrasarse.



En el caso de que se saturase el HSPA, no descarta que haya que volver a abrir el hospital Nuestra Señora de la Montaña ya que los ingresos se prolongan por muchos días y se necesitan camas.



Para no llegar a esta situación, Arjona cree que hay que tomar una serie de medidas, aunque ha reconocido que otro confinamiento total "sería desastroso" para la economía en la región. Por ello insta a la población a reducir los contactos, y a cumplir la cuarentena y el contagio cuando las autoridades sanitarias se lo indiquen aunque no tenga síntomas.



Además, opta por concienciar a los jóvenes de que si bien sus síntomas son más leves pueden contagiar a otros miembros de su familia. También opta por informar bien a los niños de cómo deben protegerse y que los padres no lleven a sus hijos al colegio si tienen fiebre o diarrea porque "en estas circunstancias no se puede llevar al niño al colegio con sintomatología".



Respecto a la propuesta de que se tenga un profesional de la enfermería en los colegios, Arjona no comparte esta medida debido a la escasez de profesionales y opta por que se refuercen los centros de salud para atender los posibles contagios de colegios.



"He visto madres y padres charlando y fumando en las puertas de los colegios", ha reprochado el presidente del órgano colegial, que ha insistido en que se mantengan las mascarillas puestas incluso cuando se hable por teléfono y se guarden las medidas de seguridad para evitar contagios. Por ello, apuesta por que la Consejería de Sanidad ponga sanciones a quien no cumpla las normas sanitarias.



APP RADAR COVID



El presidente de los médicos cacereños ha pedido a la población que se instale la App Radar Covid, que en Extremadura empieza este jueves a funcionar, porque será "muy importante" a la hora de parar los contagios ya que todas las personas que hayan estado más de quince minutos al lado de un positivo, debe llamar al 112 y empiezan a hacer su trabajo los rastreadores. Según Arjona esta aplicación permite saber las personas de contacto para ir haciendo aislamientos y parar los contagios.



Otro adelanto para tener un mayor control de los contagios es un nuevo test más rápido y concluyente que las PCR, ya que se sabrá el resultado en 15 minutos, y que estarán disponibles en Extremadura "en los próximos días".